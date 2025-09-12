5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 14 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 1676 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 16528 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 17834 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 17386 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 29137 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 18543 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 16811 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 39705 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40379 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.2м/с
31%
756мм
Популярные новости
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 33700 просмотра
Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: что известно12 сентября, 05:38 • 7190 просмотра
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября09:04 • 4550 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 16519 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02 • 7854 просмотра
публикации
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день14:30 • 14 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26 • 152 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 1676 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 16528 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 16604 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Александр Сырский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 1676 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 32161 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 79086 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 41617 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 47546 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
СВИФТ
Нью-Йорк Таймс

5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

Подборка приключенческих сериалов включает космические битвы, пустынные странствия и морские приключения. УНН предлагает "Мандалорца", "В пустыне смерти", "Наутилус", "Слепоту" и "Гало" для увлекательного просмотра.

5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные

Космические битвы, суровые пустыни, морские путешествия и неожиданные чудеса — все это для ценителей захватывающего кино. УНН предлагает подборку приключенческих сериалов, которые можно посмотреть.

Мандалорец (The Mandalorian) 2019

После падения Галактической империи казалось, что эпоха тьмы завершилась. Но на далеких окраинах галактики все еще царит хаос и действуют собственные законы. Сюжет переносит нас во времена до появления Первого Ордена, когда новый порядок еще не успел укрепиться. В центре истории — одинокий мандалорец, охотник за головами. Он берется за опасные задания, выживая среди враждебных миров. В этих диких краях власть Новой Республики почти не ощущается, и каждый шаг может стать фатальным. Его путь — это сочетание риска, чести и выживания.

• Жанр: приключения, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссеры: Дебора Чоу, Рик Фамуйива;

• Актеры: Педро Паскаль, Омид Абтахи, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Вернер Херцог, Ник Нолти.

В пустыне смерти (Into the Badlands) 2015-2019

Огромной пустыней правят семь баронов, а их власть защищают элитные воины-убийцы. Санни — один из сильнейших среди них, главнокомандующий и советник самого могущественного барона. Но все меняется, когда он спасает юного парня, обладающего опасной тайной. За ним объявлена охота, а награда за поимку чрезвычайно велика. Санни решает отправиться в бегство вместе с парнем, чтобы найти новый путь. Их путешествие по пустыне станет испытанием чести, силы и поисков истинного смысла жизни.

• Жанр: драма, приключения;

• Страна: США;

• Режиссеры: Пако Кабесас, Дэвид Добкин, Гай Ферланд;

• Актеры: Дэниел Ву, Орла Брейди, Сара Болджер, Арамис Найт, Оливер Старк, Мартон Чокаш, Стивен Лэнг, Ник Фрост.

Наутилус (Nautilus) 2024

Молодой наследник, известный как Немо, теряет все и оказывается в плену. Его заставляют работать над созданием уникального подводного судна. Но во время испытаний он решается на побег вместе с другими заключенными. Хотя команда ничего не понимает в морском деле, Немо постепенно делает из них настоящих моряков. Владельцы судна стремятся вернуть "Наутилус" и преследуют беглецов всеми силами. Но Немо уже стал капитаном и готовит врагам неожиданное возмездие. Его цель — не только свобода, но и месть за все страдания.

• Жанр: драма, боевик, приключения;

• Страна: Великобритания;

• Режиссеры: Майкл Мэттьюз, Бен С. Лукас, Изабель Сиб;

• Актеры: Шазад Латиф, Джорджия Флуд, Селин Менвиль, Люк Арнольд, Джейкоб Коллинз-Леви, Кайден Прайс, Бенедикт Харди, Арло Грин, Тайрон Нгатай.

Слепота (SEE) 2019-2022

В мире, где люди потеряли зрение, научились выживать другими способами. Баба Восс, вождь племени и бесстрашный воин, оказывается перед новым вызовом. В его семье рождаются близнецы, которые способны видеть мир собственными глазами. Это открытие становится настоящим шоком для племен и ставит под угрозу хрупкий баланс. Для одних дети — опасная угроза, для других — надежда на новое будущее. Отныне семья становится мишенью преследований, а Восс должен бороться за их жизнь.

• Жанр: драма, фантастика, приключения;

• Страна: США;

• Режиссеры: Фрэнсис Лоуренс, Стивен Серджик, Фред Туа, Андерс Энгстрем;

• Актеры: Элфри Вудард, Джош Блэкер, Неста Купер, Гера Гилмарсдоттир, Сильвия Хукс, Арчи Мадекве.

Гало (Halo) 2022-2024

XXVI век. Человечество ведет ожесточенную войну с религиозным союзом инопланетных рас и постепенно теряет силы. Единственной надеждой становится проект SPARTAN-II, создающий сверхчеловеческих воинов для борьбы с врагом. Но когда враги уничтожают планету вместе с большинством спартанцев, спасается лишь корабль "Столп осени". На его борту — Джон-117, единственный выживший. Ему суждено изменить ход войны. Судьба приводит его на таинственный кольцевой мир инопланетян — Halo, который скрывает опасные секреты.

• Жанр: приключения, триллеры, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссеры: Отто Батурст, Джонатан Либесман;

• Актеры: Пабло Шрайбер, Наташа МакЭлхоун, Шабана Азми, Букем Вудбайн, Джен Тейлор.

Ольга Розгон

ОбществоУНН Liteпубликации
Великобритания
Соединённые Штаты