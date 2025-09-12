5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные

Космические битвы, суровые пустыни, морские путешествия и неожиданные чудеса — все это для ценителей захватывающего кино. УНН предлагает подборку приключенческих сериалов, которые можно посмотреть.

Мандалорец (The Mandalorian) 2019

После падения Галактической империи казалось, что эпоха тьмы завершилась. Но на далеких окраинах галактики все еще царит хаос и действуют собственные законы. Сюжет переносит нас во времена до появления Первого Ордена, когда новый порядок еще не успел укрепиться. В центре истории — одинокий мандалорец, охотник за головами. Он берется за опасные задания, выживая среди враждебных миров. В этих диких краях власть Новой Республики почти не ощущается, и каждый шаг может стать фатальным. Его путь — это сочетание риска, чести и выживания.

• Жанр: приключения, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссеры: Дебора Чоу, Рик Фамуйива;

• Актеры: Педро Паскаль, Омид Абтахи, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Вернер Херцог, Ник Нолти.

В пустыне смерти (Into the Badlands) 2015-2019

Огромной пустыней правят семь баронов, а их власть защищают элитные воины-убийцы. Санни — один из сильнейших среди них, главнокомандующий и советник самого могущественного барона. Но все меняется, когда он спасает юного парня, обладающего опасной тайной. За ним объявлена охота, а награда за поимку чрезвычайно велика. Санни решает отправиться в бегство вместе с парнем, чтобы найти новый путь. Их путешествие по пустыне станет испытанием чести, силы и поисков истинного смысла жизни.

• Жанр: драма, приключения;

• Страна: США;

• Режиссеры: Пако Кабесас, Дэвид Добкин, Гай Ферланд;

• Актеры: Дэниел Ву, Орла Брейди, Сара Болджер, Арамис Найт, Оливер Старк, Мартон Чокаш, Стивен Лэнг, Ник Фрост.

Наутилус (Nautilus) 2024

Молодой наследник, известный как Немо, теряет все и оказывается в плену. Его заставляют работать над созданием уникального подводного судна. Но во время испытаний он решается на побег вместе с другими заключенными. Хотя команда ничего не понимает в морском деле, Немо постепенно делает из них настоящих моряков. Владельцы судна стремятся вернуть "Наутилус" и преследуют беглецов всеми силами. Но Немо уже стал капитаном и готовит врагам неожиданное возмездие. Его цель — не только свобода, но и месть за все страдания.

• Жанр: драма, боевик, приключения;

• Страна: Великобритания;

• Режиссеры: Майкл Мэттьюз, Бен С. Лукас, Изабель Сиб;

• Актеры: Шазад Латиф, Джорджия Флуд, Селин Менвиль, Люк Арнольд, Джейкоб Коллинз-Леви, Кайден Прайс, Бенедикт Харди, Арло Грин, Тайрон Нгатай.

Слепота (SEE) 2019-2022

В мире, где люди потеряли зрение, научились выживать другими способами. Баба Восс, вождь племени и бесстрашный воин, оказывается перед новым вызовом. В его семье рождаются близнецы, которые способны видеть мир собственными глазами. Это открытие становится настоящим шоком для племен и ставит под угрозу хрупкий баланс. Для одних дети — опасная угроза, для других — надежда на новое будущее. Отныне семья становится мишенью преследований, а Восс должен бороться за их жизнь.

• Жанр: драма, фантастика, приключения;

• Страна: США;

• Режиссеры: Фрэнсис Лоуренс, Стивен Серджик, Фред Туа, Андерс Энгстрем;

• Актеры: Элфри Вудард, Джош Блэкер, Неста Купер, Гера Гилмарсдоттир, Сильвия Хукс, Арчи Мадекве.

Гало (Halo) 2022-2024

XXVI век. Человечество ведет ожесточенную войну с религиозным союзом инопланетных рас и постепенно теряет силы. Единственной надеждой становится проект SPARTAN-II, создающий сверхчеловеческих воинов для борьбы с врагом. Но когда враги уничтожают планету вместе с большинством спартанцев, спасается лишь корабль "Столп осени". На его борту — Джон-117, единственный выживший. Ему суждено изменить ход войны. Судьба приводит его на таинственный кольцевой мир инопланетян — Halo, который скрывает опасные секреты.

• Жанр: приключения, триллеры, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссеры: Отто Батурст, Джонатан Либесман;

• Актеры: Пабло Шрайбер, Наташа МакЭлхоун, Шабана Азми, Букем Вудбайн, Джен Тейлор.