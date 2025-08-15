4 гектари на Київщині: суд позбавив колишнього депутата сумнівних земель
Київ • УНН
ВАКС визнав необґрунтованими активи ексдепутата Рівненщини Володимира Тутевича. П'ять земельних ділянок на Київщині вартістю 5,6 млн грн передадуть державі.
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього депутата та голови районної ради Рівненщини – п’ять земельних ділянок у Київській області площею 4 га та вартістю понад 5,6 млн грн. Суд постановив передати їх у власність держави після доведення, що посадовець не міг легально їх придбати. Про це повідомляє САП, пише УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Володимира Тутевича.
Деталі
Вищий антикорупційний суд підтримав позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та задовольнив позов про визнання необґрунтованими активів колишнього посадовця. Рішення стосується п’яти земельних ділянок, які набув депутат під час перебування на державній посаді.
Аналіз доходів та витрат колишнього чиновника та членів його родини показав, що придбати ці об’єкти за рахунок легальних прибутків було неможливо. Суд, заслухавши аргументи сторін, погодився з висновками прокурора та ухвалив стягнути землі в дохід держави.
Позов базувався на матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань (ДБР) та доказах, зібраних прокурором у законний спосіб.
Колишній депутат має 30 днів на оскарження рішення після публікації повного тексту судового вердикту.
ВАКС продовжив арешт фігуранту справи про розкрадання 231 млн грн на закупівлі медобладнання для онкохворих13.08.25, 11:00 • 4005 переглядiв