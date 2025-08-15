4 гектари на Київщині: суд позбавив колишнього депутата сумнівних земель

$41.450.06
Ексклюзив
08:34 • 5952 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 37000 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 74217 перегляди
03:55 • 74217 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 36619 перегляди
15 серпня, 03:09 • 36619 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 152626 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 181844 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 92430 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 92489 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 85528 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 186466 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 20912 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 74925 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 33759 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 33718 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 13458 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 13780 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 152632 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 209032 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 181850 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 104016 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Німеччина
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 63123 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 147921 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 97946 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 115486 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 164924 перегляди
Financial Times
Facebook
Шахед-136
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

4 гектари на Київщині: суд позбавив колишнього депутата сумнівних земель

Київ • УНН

 • 180 перегляди

ВАКС визнав необґрунтованими активи ексдепутата Рівненщини Володимира Тутевича. П'ять земельних ділянок на Київщині вартістю 5,6 млн грн передадуть державі.

4 гектари на Київщині: суд позбавив колишнього депутата сумнівних земель

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього депутата та голови районної ради Рівненщини – п’ять земельних ділянок у Київській області площею 4 га та вартістю понад 5,6 млн грн. Суд постановив передати їх у власність держави після доведення, що посадовець не міг легально їх придбати. Про це повідомляє САП, пише УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Володимира Тутевича.

Деталі

Вищий антикорупційний суд підтримав позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та задовольнив позов про визнання необґрунтованими активів колишнього посадовця. Рішення стосується п’яти земельних ділянок, які набув депутат під час перебування на державній посаді.

Аналіз доходів та витрат колишнього чиновника та членів його родини показав, що придбати ці об’єкти за рахунок легальних прибутків було неможливо. Суд, заслухавши аргументи сторін, погодився з висновками прокурора та ухвалив стягнути землі в дохід держави.

Позов базувався на матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань (ДБР) та доказах, зібраних прокурором у законний спосіб.

Колишній депутат має 30 днів на оскарження рішення після публікації повного тексту судового вердикту.

ВАКС продовжив арешт фігуранту справи про розкрадання 231 млн грн на закупівлі медобладнання для онкохворих13.08.25, 11:00 • 4005 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Київська область