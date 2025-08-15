4 гектара в Киевской области: суд лишил бывшего депутата сомнительных земель
Киев • УНН
ВАКС признал необоснованными активы экс-депутата Ровенской области Владимира Тутевича. Пять земельных участков в Киевской области стоимостью 5,6 млн грн передадут государству.
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего депутата и председателя районного совета Ровенской области – пять земельных участков в Киевской области площадью 4 га и стоимостью более 5,6 млн грн. Суд постановил передать их в собственность государства после доказательства, что должностное лицо не могло легально их приобрести. Об этом сообщает САП, пишет УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Владимире Тутевиче.
Подробности
Высший антикоррупционный суд поддержал позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и удовлетворил иск о признании необоснованными активов бывшего должностного лица. Решение касается пяти земельных участков, которые приобрел депутат во время пребывания на государственной должности.
Анализ доходов и расходов бывшего чиновника и членов его семьи показал, что приобрести эти объекты за счет легальных доходов было невозможно. Суд, заслушав аргументы сторон, согласился с выводами прокурора и постановил взыскать земли в доход государства.
Иск базировался на материалах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Государственного бюро расследований (ГБР) и доказательствах, собранных прокурором законным способом.
Бывший депутат имеет 30 дней на обжалование решения после публикации полного текста судебного вердикта.
