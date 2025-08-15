4 гектара в Киевской области: суд лишил бывшего депутата сомнительных земель

$41.450.06
Эксклюзив
08:34 • 6186 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 37282 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 74509 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 36894 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 153137 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 182230 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 92512 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 92563 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 85555 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 186487 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 20913 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 74925 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 33759 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 33718 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 13459 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 14197 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 153139 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 209475 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 182232 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 104245 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 63278 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 148068 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 98079 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 115617 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 165051 просмотра
4 гектара в Киевской области: суд лишил бывшего депутата сомнительных земель

Киев • УНН

 • 364 просмотра

ВАКС признал необоснованными активы экс-депутата Ровенской области Владимира Тутевича. Пять земельных участков в Киевской области стоимостью 5,6 млн грн передадут государству.

4 гектара в Киевской области: суд лишил бывшего депутата сомнительных земель

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего депутата и председателя районного совета Ровенской области – пять земельных участков в Киевской области площадью 4 га и стоимостью более 5,6 млн грн. Суд постановил передать их в собственность государства после доказательства, что должностное лицо не могло легально их приобрести. Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Владимире Тутевиче.

Подробности

Высший антикоррупционный суд поддержал позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и удовлетворил иск о признании необоснованными активов бывшего должностного лица. Решение касается пяти земельных участков, которые приобрел депутат во время пребывания на государственной должности.

Анализ доходов и расходов бывшего чиновника и членов его семьи показал, что приобрести эти объекты за счет легальных доходов было невозможно. Суд, заслушав аргументы сторон, согласился с выводами прокурора и постановил взыскать земли в доход государства.

Иск базировался на материалах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Государственного бюро расследований (ГБР) и доказательствах, собранных прокурором законным способом.

Бывший депутат имеет 30 дней на обжалование решения после публикации полного текста судебного вердикта.

ВАКС продлил арест фигуранту дела о хищении 231 млн грн на закупке медоборудования для онкобольных13.08.25, 11:00 • 4005 просмотров

Степан Гафтко

