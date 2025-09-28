39 людей загинули через тисняву під час передвиборчого мітингу в Індії: поліція відкрила справу
Київ • УНН
В індійському штаті Тамілнад 39 людей загинули та понад 50 отримали поранення під час передвиборчого мітингу актора й політика Віджая. Поліція порушила кримінальну справу проти керівництва його партії.
В індійському штаті Тамілнад під час передвиборчого мітингу актора й політика Віджая сталася масова тиснява, унаслідок якої загинули 39 людей та понад 50 отримали поранення. Поліція порушила кримінальну справу проти керівництва його партії, пише Reuters передає УНН.
Деталі
Поліція Індії порушила кримінальну справу проти лідерів політичної партії тамільського актора Віджая після тисняви на його мітингу, внаслідок якої загинуло 39 людей
Серед загиблих є діти, а понад 50 людей отримали поранення в суботній тисняві в південному штаті Тамілнад, де Віджай проводив кампанію за свою партію "Тамілага Веттрі Казхагам" напередодні виборів у штаті на початку наступного року.
