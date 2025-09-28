$41.490.00
Эксклюзив
08:59 • 9982 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 14942 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 13363 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 17345 просмотра
27 сентября, 16:24 • 45152 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 16:24 • 45152 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64182 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 79905 просмотра
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 131956 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 131956 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54809 просмотра
26 сентября, 12:45 • 47113 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
26 сентября, 12:45 • 47113 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

39 человек погибли в давке во время предвыборного митинга в Индии: полиция возбудила дело

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В индийском штате Тамилнад 39 человек погибли и более 50 получили ранения во время предвыборного митинга актера и политика Виджая. Полиция возбудила уголовное дело против руководства его партии.

39 человек погибли в давке во время предвыборного митинга в Индии: полиция возбудила дело

В индийском штате Тамилнад во время предвыборного митинга актера и политика Виджая произошла массовая давка, в результате которой погибли 39 человек и более 50 получили ранения. Полиция возбудила уголовное дело против руководства его партии, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Полиция Индии возбудила уголовное дело против лидеров политической партии тамильского актера Виджая после давки на его митинге, в результате которой погибли 39 человек

- сообщил в воскресенье высокопоставленный полицейский чиновник.

Среди погибших есть дети, а более 50 человек получили ранения в субботней давке в южном штате Тамилнад, где Виджай проводил кампанию за свою партию "Тамилага Веттри Казхагам" накануне выборов в штате в начале следующего года. 

Алена Уткина

Новости Мира
Reuters
Индия