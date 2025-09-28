39 человек погибли в давке во время предвыборного митинга в Индии: полиция возбудила дело
Киев • УНН
В индийском штате Тамилнад 39 человек погибли и более 50 получили ранения во время предвыборного митинга актера и политика Виджая. Полиция возбудила уголовное дело против руководства его партии.
Детали
Детали
Полиция Индии возбудила уголовное дело против лидеров политической партии тамильского актера Виджая после давки на его митинге, в результате которой погибли 39 человек
Среди погибших есть дети, а более 50 человек получили ранения в субботней давке в южном штате Тамилнад, где Виджай проводил кампанию за свою партию "Тамилага Веттри Казхагам" накануне выборов в штате в начале следующего года.
