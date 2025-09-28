39 человек погибли в давке во время предвыборного митинга в Индии: полиция возбудила дело

В индийском штате Тамилнад во время предвыборного митинга актера и политика Виджая произошла массовая давка, в результате которой погибли 39 человек и более 50 получили ранения. Полиция возбудила уголовное дело против руководства его партии, пишет Reuters, передает УНН.

