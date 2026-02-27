3,5-річна дитина постраждала через атаку рф на Одещину

$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 лютого, 22:38 • 14843 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 26708 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 26079 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 27273 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 24969 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 39560 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 20904 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 100025 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46251 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53526 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0м/с
88%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі26 лютого, 22:55 • 8108 перегляди
Гілларі Клінтон заперечила будь-які зв'язки з Епштейном під час закритих свідчень у Конгресі США26 лютого, 23:32 • 6460 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 7272 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 11169 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 5406 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 39563 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 32772 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 100026 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 77279 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 81349 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Женева
Відень
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 7322 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 12765 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 43950 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 53868 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 56331 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Шахед-136

3,5-річна дитина постраждала через атаку рф на Одещину

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

В Одеській області через атаку рф постраждали 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік, їх госпіталізовано. Пошкоджено портові резервуари, житлові будинки, автомобілі, медичний заклад та зруйновано дитячий садок.

3,5-річна дитина постраждала через атаку рф на Одещину

В Одеській області через атаку рф відомо про двох постраждалих, у тому числі малолітню дитину, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Ворог атакував ударними безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру Одещини. На жаль, постраждали двоє людей - 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога

- написав Кіпер у соцмережах.

рф атакувала портову та припортову інфраструктуру на Одещині, є пошкодження - віцепрем'єр 27.02.26, 08:38 • 1134 перегляди

Зі слів голови ОВА, "зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крану, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка".

Як зазначили у ДСНС, "зруйновано окрему споруду на території дитячого садка. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували".

"Спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами", - вказали у ДСНС.

У житловому секторі зафіксовано руйнування споруд та пошкодження приватних автомобілів.

165 з 187 ворожих дронів знешкодили над Україною27.02.26, 08:39 • 1338 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Соціальна мережа
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область