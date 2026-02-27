3,5-річна дитина постраждала через атаку рф на Одещину
Київ • УНН
В Одеській області через атаку рф постраждали 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік, їх госпіталізовано. Пошкоджено портові резервуари, житлові будинки, автомобілі, медичний заклад та зруйновано дитячий садок.
В Одеській області через атаку рф відомо про двох постраждалих, у тому числі малолітню дитину, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Ворог атакував ударними безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру Одещини. На жаль, постраждали двоє людей - 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога
Зі слів голови ОВА, "зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крану, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка".
Як зазначили у ДСНС, "зруйновано окрему споруду на території дитячого садка. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували".
"Спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами", - вказали у ДСНС.
У житловому секторі зафіксовано руйнування споруд та пошкодження приватних автомобілів.
