$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 февраля, 22:38 • 13806 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 24250 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 24353 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 25692 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 23743 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 37915 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 20475 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 97867 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46000 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53265 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
3,5-летний ребенок пострадал из-за атаки РФ на Одесскую область

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Одесской области из-за атаки РФ пострадали 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина, они госпитализированы. Повреждены портовые резервуары, жилые дома, автомобили, медицинское учреждение и разрушен детский сад.

3,5-летний ребенок пострадал из-за атаки РФ на Одесскую область

В Одесской области из-за атаки РФ известно о двух пострадавших, в том числе малолетнем ребенке, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Враг атаковал ударными беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. К сожалению, пострадали два человека - 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь

- написал Кипер в соцсетях.

РФ атаковала портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения - вице-премьер27.02.26, 08:38 • 164 просмотра

По словам главы ОВА, "зафиксированы повреждения портовых резервуаров и строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения, а также разрушено здание детского сада".

Как отметили в ГСЧС, "разрушено отдельное сооружение на территории детского сада. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали".

"Вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в том числе с продовольственными товарами", - указали в ГСЧС.

В жилом секторе зафиксированы разрушения сооружений и повреждения частных автомобилей.

165 из 187 вражеских дронов обезврежены над Украиной27.02.26, 08:39 • 106 просмотров

Юлия Шрамко

