3,5-летний ребенок пострадал из-за атаки РФ на Одесскую область
Киев • УНН
В Одесской области из-за атаки РФ пострадали 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина, они госпитализированы. Повреждены портовые резервуары, жилые дома, автомобили, медицинское учреждение и разрушен детский сад.
В Одесской области из-за атаки РФ известно о двух пострадавших, в том числе малолетнем ребенке, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Враг атаковал ударными беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. К сожалению, пострадали два человека - 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь
По словам главы ОВА, "зафиксированы повреждения портовых резервуаров и строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения, а также разрушено здание детского сада".
Как отметили в ГСЧС, "разрушено отдельное сооружение на территории детского сада. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали".
"Вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в том числе с продовольственными товарами", - указали в ГСЧС.
В жилом секторе зафиксированы разрушения сооружений и повреждения частных автомобилей.
