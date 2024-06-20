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3 млн гривень застави: суд застосував запобіжний захід до ексголови ДМС Соколюка

Київ • УНН

 • 19460 перегляди

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 мільйонів гривень та інших обмежень до колишнього голови Державної міграційної служби України Максима Соколюка, якому раніше були пред'явлені звинувачення в заволодінні більш ніж 88 мільйонами гривень при реконструкції адміністративної будівлі.

3 млн гривень застави: суд застосував запобіжний захід до ексголови ДМС Соколюка

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн гривень застави до колишнього Голови Державної міграційної служби України Максима Соколюка. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

Деталі

20 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн гривень застави до колишнього Голови Державної міграційної служби України"

- йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про колишнього голову ДМС Максима Соколюка, якого звільнили у вересні 2021 року.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо

Екскерівнику Держміграційної служби Максиму Соколюку вручено підозру у заволодінні понад 88 мільйонами гривень під час реконструкції адміністративної будівлі відомства.

Павло Башинський

Павло Башинський

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