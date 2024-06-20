Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов гривен и других ограничений к бывшему председателю Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку, которому ранее были предъявлены обвинения в завладении более чем 88 миллионами гривен при реконструкции административного здания.
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 3 млн гривен залога к бывшему председателю Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку. Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
Детали
20 июня 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в виде 3 млн гривен залога к бывшему председателю Государственной миграционной службы Украины"
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем председателе ГМС Максиме Соколюке, которого уволили в сентябре 2021 года.
Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:
Напомним
Экс руководителю Госмиграционной службы Максиму Соколюку вручено подозрение в завладении более 88 миллионами гривен во время реконструкции административного здания ведомства.