Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 3 млн гривен залога к бывшему председателю Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку. Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Детали

20 июня 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения в виде 3 млн гривен залога к бывшему председателю Государственной миграционной службы Украины" - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем председателе ГМС Максиме Соколюке, которого уволили в сентябре 2021 года.

Также суд возложил на подозреваемого следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;



уведомлять детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;



воздерживаться от общения со свидетелями по делу;



сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.



носить электронное средство контроля.



Напомним

Экс руководителю Госмиграционной службы Максиму Соколюку вручено подозрение в завладении более 88 миллионами гривен во время реконструкции административного здания ведомства.