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Екскерівнику ДМС Соколюку оголосили підозру в розтраті понад 88 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 30808 перегляди

Колишньому голові Державної міграційної служби Максиму Соколюку повідомлено про підозру у розтраті понад 88 мільйонів гривень під час реконструкції адміністративної будівлі відомства.

Екскерівнику ДМС Соколюку оголосили підозру в розтраті понад 88 мільйонів гривень

Екскерівнику Держміграційної служби Максиму Соколюку вручено підозру у заволодінні понад 88 мільйонами гривень під час реконструкції адміністративної будівлі відомства. Про це пише УНН з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Деталі 

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно із працівниками НАБУ і САП зібрали докази та оголосили про підозру ще одному учаснику схеми розкрадання державних коштів - екскерівнику Державної міграційної служби України

- резюмували у відомстві. 

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про голову Державної міграційної служби Максима Соколюка, якого звільнили у вересні 2021 року.

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Слідчі з'ясували, що він разом із своїм заступником та начальником господарської частини взяли участь у незаконній оборудці із привласнення державних грошей, яку організував бізнесмен.

Як з'ясувалося, посадовці міграційної служби сприяли укладанню договорів з "потрібними" компаніями бізнесмена щодо розроблення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з ремонту та реконструкції головного офісу ДМС за завищеними цінами.

Дії зловмисників завдали збитків державі на суму понад 88 мільйонів гривень. Наразі за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури колишньому посадовцю міграційної служби оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення

- резюмували правоохоронці.

Доповнення

В Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції додали, що що у вересні 2023 року його спільникам - колишнім заступнику керівника, начальнику господарського підрозділу ДМС та бізнесмену-організатору схеми - також було оголошено підозри за цією ж статтею.

Зібрані детективами НАБУ матеріали допомогли Антимонопольному комітету виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній, які й отримали штраф майже 3,5 мільйона гривень.

Нагадаємо

Колишньому керівнику Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" та ще двом особам повідомлено про підозру у розтраті понад 16 мільйонів гривень. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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