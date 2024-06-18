Экс-руководителю Госмиграционной службы Максиму Соколюку вручено подозрение в завладении более 88 миллионов гривен во время реконструкции административного здания ведомства. Об этом пишет УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Детали

Оперативники Департамента внутренней безопасности совместно с работниками НАБУ и САП собрали доказательства и объявили о подозрении еще одному участнику схемы хищения государственных средств - экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины - резюмировали в ведомстве.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о главе Государственной миграционной службы Максиме Соколюке, которого уволили в сентябре 2021 года.

Сообщено о подозрении: столичные чиновники присвоили 1,4 млн грн из-за недействительных договоров

Следователи выяснили, что он вместе со своим заместителем и начальником хозяйственной части приняли участие в незаконной сделке по присвоению государственных денег, которую организовал бизнесмен.

Как выяснилось, должностные лица миграционной службы способствовали заключению договоров с "нужными" компаниями бизнесмена по разработке проектно-сметной документации и выполнению работ по ремонту и реконструкции главного офиса ГМС по завышенным ценам.

Действия злоумышленников нанесли ущерб государству на сумму более 88 миллионов гривен. Сейчас под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры бывшему должностному лицу миграционной службы объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет заключения - резюмировали правоохранители.

Дополнение

В Департаменте внутренней безопасности Нацполиции добавили, что что в сентябре 2023 года его сообщникам - бывшим заместителю руководителя, начальнику хозяйственного подразделения ГМС и бизнесмену-организатору схемы - также были объявлены подозрения по этой же статье.

Собранные детективами НАБУ материалы помогли Антимонопольному комитету выявить сговор трех подконтрольных бизнесмену компаний, которые и получили штраф почти 3,5 миллиона гривен.

Напомним

Бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" и еще двум лицам сообщено о подозрении в растрате более 16 миллионов гривен.