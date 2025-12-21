200 бойових зіткнень за добу: Генштаб звітує про запеклі бої та масовані обстріли по всій лінії фронту
Київ • УНН
За добу зафіксовано 200 бойових зіткнень, понад 2500 обстрілів та 1779 дронів-камікадзе. Найбільша інтенсивність атак на Покровському напрямку, де ворог 47 разів штурмував позиції ЗСУ.
Станом на вечір 21 грудня ситуація на передовій залишається напруженою. Протягом доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. російські війська активно застосовують авіацію та дрони, здійснивши понад 2500 обстрілів та застосувавши 1779 дронів-камікадзе проти українських позицій та населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Найбільша інтенсивність атак спостерігається на Покровському напрямку, де ворог 47 разів намагався штурмувати позиції ЗСУ в районах Покровська, Удачного та Родинського. За попередніми даними, українські воїни знешкодили тут понад 100 окупантів та знищили значну кількість техніки.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 104 окупанти, 53 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну артилерійську систему, 13 БпЛА, значно пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, також наші захисники уразили сім укриттів особового складу ворога
Висока активність зберігається і на Костянтинівському напрямку – там відбулося 24 бойових зіткнення. Бої тривали поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Костянтинівка та Русин Яр.
Огляд ситуації на інших ділянках
- Слобожанський та Куп’янський напрямки: ворог 16 разів атакував у районі Вовчанська та ще 6 разів поблизу Курилівки й Глушківки.
- Лиманський напрямок: сили оборони відбили 15 штурмів, чотири бої на вечір ще тривали.
- Південь: на Оріхівському напрямку відбито 5 атак, а поблизу Антонівського мосту на Придніпров’ї дві спроби ворога наблизитися до наших позицій виявилися безрезультатними.
