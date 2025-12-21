200 бойових зіткнень за добу: Генштаб звітує про запеклі бої та масовані обстріли по всій лінії фронту

$42.340.00
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
21 грудня, 12:47 • 12057 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 22226 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 23787 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 38165 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
20 грудня, 17:18 • 65735 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 71677 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 43881 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37203 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38954 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Погода
+2°
2.4м/с
93%
752мм
Популярнi новини
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21 грудня, 10:37 • 10166 перегляди
Зеленський заявив про необхідність консультацій з європейськими партнерами після роботи української команди в США21 грудня, 10:52 • 7284 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto21 грудня, 13:13 • 12687 перегляди
У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає21 грудня, 13:14 • 5460 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 14863 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 14962 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 39524 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 71682 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:21 • 110244 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:39 • 80534 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 15727 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 17743 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 30035 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 50919 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 35704 перегляди
200 бойових зіткнень за добу: Генштаб звітує про запеклі бої та масовані обстріли по всій лінії фронту

Київ • УНН

 • 84 перегляди

За добу зафіксовано 200 бойових зіткнень, понад 2500 обстрілів та 1779 дронів-камікадзе. Найбільша інтенсивність атак на Покровському напрямку, де ворог 47 разів штурмував позиції ЗСУ.

200 бойових зіткнень за добу: Генштаб звітує про запеклі бої та масовані обстріли по всій лінії фронту

Станом на вечір 21 грудня ситуація на передовій залишається напруженою. Протягом доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. російські війська активно застосовують авіацію та дрони, здійснивши понад 2500 обстрілів та застосувавши 1779 дронів-камікадзе проти українських позицій та населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найбільша інтенсивність атак спостерігається на Покровському напрямку, де ворог 47 разів намагався штурмувати позиції ЗСУ в районах Покровська, Удачного та Родинського. За попередніми даними, українські воїни знешкодили тут понад 100 окупантів та знищили значну кількість техніки.

Покровський напрямок залишається найгарячішим: оновлені карти Генштабу21.12.25, 08:46 • 3628 переглядiв

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 104 окупанти, 53 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну артилерійську систему, 13 БпЛА, значно пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, також наші захисники уразили сім укриттів особового складу ворога 

– йдеться у зведенні Генштабу.

Висока активність зберігається і на Костянтинівському напрямку – там відбулося 24 бойових зіткнення. Бої тривали поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Костянтинівка та Русин Яр.

Огляд ситуації на інших ділянках

  • Слобожанський та Куп’янський напрямки: ворог 16 разів атакував у районі Вовчанська та ще 6 разів поблизу Курилівки й Глушківки.
    • Лиманський напрямок: сили оборони відбили 15 штурмів, чотири бої на вечір ще тривали.
      • Південь: на Оріхівському напрямку відбито 5 атак, а поблизу Антонівського мосту на Придніпров’ї дві спроби ворога наблизитися до наших позицій виявилися безрезультатними.

        росія за тиждень випустила по Україні 1300 дронів та 1200 авіабомб, особливо постраждала Одещина - Зеленський21.12.25, 12:25 • 4116 переглядiв

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Техніка
        Війна в Україні
        Вовчанськ
        Покровськ
        Одеська область
        Володимир Зеленський
        Україна
        Костянтинівка