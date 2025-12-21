$42.340.00
200 боевых столкновений за сутки: Генштаб сообщает об ожесточенных боях и массированных обстрелах по всей линии фронта

Киев • УНН

 • 744 просмотра

За сутки зафиксировано 200 боевых столкновений, более 2500 обстрелов и 1779 дронов-камикадзе. Наибольшая интенсивность атак на Покровском направлении, где враг 47 раз штурмовал позиции ВСУ.

200 боевых столкновений за сутки: Генштаб сообщает об ожесточенных боях и массированных обстрелах по всей линии фронта

По состоянию на вечер 21 декабря ситуация на передовой остается напряженной. В течение суток зафиксировано 200 боевых столкновений. российские войска активно применяют авиацию и дроны, совершив более 2500 обстрелов и применив 1779 дронов-камикадзе против украинских позиций и населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Наибольшая интенсивность атак наблюдается на Покровском направлении, где враг 47 раз пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Покровска, Удачного и Родинского. По предварительным данным, украинские воины обезвредили здесь более 100 оккупантов и уничтожили значительное количество техники.

Покровское направление остается самым горячим: обновленные карты Генштаба21.12.25, 08:46 • 3652 просмотра

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 104 оккупанта, 53 из которых – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, 13 БпЛА, значительно повреждены три единицы автомобильной техники, также наши защитники поразили семь укрытий личного состава врага 

– говорится в сводке Генштаба.

Высокая активность сохраняется и на Константиновском направлении – там произошло 24 боевых столкновения. Бои продолжались вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Константиновка и Русин Яр.

Обзор ситуации на других участках

  • Слобожанское и Купянское направления: враг 16 раз атаковал в районе Волчанска и еще 6 раз вблизи Куриловки и Глушковки.
    • Лиманское направление: силы обороны отбили 15 штурмов, четыре боя на вечер еще продолжались.
      • Юг: на Ореховском направлении отбито 5 атак, а вблизи Антоновского моста на Приднепровье две попытки врага приблизиться к нашим позициям оказались безрезультатными.

        Россия за неделю выпустила по Украине 1300 дронов и 1200 авиабомб, особенно пострадала Одесская область - Зеленский21.12.25, 12:25 • 4164 просмотра

        Степан Гафтко

