200 боевых столкновений за сутки: Генштаб сообщает об ожесточенных боях и массированных обстрелах по всей линии фронта
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 200 боевых столкновений, более 2500 обстрелов и 1779 дронов-камикадзе. Наибольшая интенсивность атак на Покровском направлении, где враг 47 раз штурмовал позиции ВСУ.
По состоянию на вечер 21 декабря ситуация на передовой остается напряженной. В течение суток зафиксировано 200 боевых столкновений. российские войска активно применяют авиацию и дроны, совершив более 2500 обстрелов и применив 1779 дронов-камикадзе против украинских позиций и населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Наибольшая интенсивность атак наблюдается на Покровском направлении, где враг 47 раз пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Покровска, Удачного и Родинского. По предварительным данным, украинские воины обезвредили здесь более 100 оккупантов и уничтожили значительное количество техники.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 104 оккупанта, 53 из которых – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, 13 БпЛА, значительно повреждены три единицы автомобильной техники, также наши защитники поразили семь укрытий личного состава врага
Высокая активность сохраняется и на Константиновском направлении – там произошло 24 боевых столкновения. Бои продолжались вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Константиновка и Русин Яр.
Обзор ситуации на других участках
- Слобожанское и Купянское направления: враг 16 раз атаковал в районе Волчанска и еще 6 раз вблизи Куриловки и Глушковки.
- Лиманское направление: силы обороны отбили 15 штурмов, четыре боя на вечер еще продолжались.
- Юг: на Ореховском направлении отбито 5 атак, а вблизи Антоновского моста на Приднепровье две попытки врага приблизиться к нашим позициям оказались безрезультатными.
