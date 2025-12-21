200 боевых столкновений за сутки: Генштаб сообщает об ожесточенных боях и массированных обстрелах по всей линии фронта

По состоянию на вечер 21 декабря ситуация на передовой остается напряженной. В течение суток зафиксировано 200 боевых столкновений. российские войска активно применяют авиацию и дроны, совершив более 2500 обстрелов и применив 1779 дронов-камикадзе против украинских позиций и населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Наибольшая интенсивность атак наблюдается на Покровском направлении, где враг 47 раз пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Покровска, Удачного и Родинского. По предварительным данным, украинские воины обезвредили здесь более 100 оккупантов и уничтожили значительное количество техники.

Покровское направление остается самым горячим: обновленные карты Генштаба

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 104 оккупанта, 53 из которых – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, 13 БпЛА, значительно повреждены три единицы автомобильной техники, также наши защитники поразили семь укрытий личного состава врага