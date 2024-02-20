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20 лютого: Всесвітній день соціальної справедливості, міжнародний день людей, які перемогли алкоголізм

20 лютого: Всесвітній день соціальної справедливості, міжнародний день людей, які перемогли алкоголізм

Київ • УНН

 • 25427 перегляди

Сьогодні у Всесвітній день соціальної справедливості по всьому світу відбуваються різноманітні заходи, спрямовані на вирішення таких проблем, як бідність, соціальне відчуження, безробіття та права людини.

Сьогодні, 20 лютого, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості, пише УНН.

Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2007 році.

У резолюції йдеться, що кожному мешканцю нашої планети має бути гарантована  соціальна справедливість у питаннях зайнятості, захисту, суспільного діалогу та основних принципів та прав людини.

Основна мета сьогоднішньої події - звернути увагу урядів та суспільства на вирішення таких питань, як бідність, відторгнення, гендерна рівність, безробіття, права людини та соціальний захист.

З 2012 року так само 20 лютого відзначається День соціальної справедливості в Україні.

Також сьогодні Міжнародний день людей, які перемогли алкоголізм.

За однією з версій, дата обрана у зв’язку з тим, що саме цього дня, нібито була винайдена гранована склянка.

Подія присвячена всім людям, які змогли побороти свою алкогольну залежність та надалі жити звичайним життям без постійної потреби вживати міцні напої. Люди, що перемогли алкоголізм, цього дня діляться своїми історіями з усіма охочими та проводять тренінги та лекції.

Ще з 2008 року 20 лютого відзначається Міжнародний день люльки.

Куріння люльки – це ціла субкультура зі своєю історією. Люлька – найдавніше пристосування для куріння. Найдавніша знахідка вказує на винайдення люльки більше ніж 5000 років тому.

Після того як до Європи був завезений тютюн, куріння люльки набуло особливої популярності серед козаків.

Нідерланди у 2015 році визнали куріння люльки частиною своєї національної спадщини.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Лева Дивотворця.

З юних років він присвятив своє життя служінню Господу і згодом став єпископом Катанії на Сіцілії.

За свою смиренність Лев отримав від Господа дар зцілення та дивотворення.

Помер у глибокій старості, і був похований у власноруч збудованій церкві.

Іменини сьогодні святкують Лев, Денис, Давид, Ярослав.

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