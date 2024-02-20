20 февраля: Всемирный день социальной справедливости, международный день людей, победивших алкоголизм

Сегодня, 20 февраля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня социальной справедливости, пишет УНН.

Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2007 году.

В резолюции говорится, что каждому жителю нашей планеты должна быть гарантирована социальная справедливость в вопросах занятости, защиты, общественного диалога и основных принципов и прав человека.

Основная цель сегодняшнего события - обратить внимание правительств и общества на решение таких вопросов, как бедность, отторжение, гендерное равенство, безработица, права человека и социальная защита.

С 2012 года так же 20 февраля отмечается День социальной справедливости в Украине.

Также сегодня Международный день людей, которые победили алкоголизм.

По одной из версий, дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день, якобы был изобретен граненый стакан.

Событие посвящено всем людям, которые смогли побороть свою алкогольную зависимость и в дальнейшем жить обычной жизнью без постоянной потребности употреблять крепкие напитки. Люди, победившие алкоголизм, в этот день делятся своими историями со всеми желающими и проводят тренинги и лекции.

Еще с 2008 года 20 февраля отмечается Международный день трубки.

Курение трубки - это целая субкультура со своей историей. Трубка - древнейшее приспособление для курения. Древнейшая находка указывает на изобретение трубки более 5000 лет назад.

После того как в Европу был завезен табак, курение трубки приобрело особую популярность среди казаков.

Нидерланды в 2015 году признали курение трубки частью своего национального наследия.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Льва Чудотворца.

С юных лет он посвятил свою жизнь служению Господу и впоследствии стал епископом Катании на Сицилии.

За свое смирение Лев получил от Господа дар исцеления и чудотворения.

Умер в глубокой старости, и был похоронен в собственноручно построенной церкви.

Именины сегодня празднуют Лев, Денис, Давид, Ярослав.