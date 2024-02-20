20 февраля: Всемирный день социальной справедливости, международный день людей, победивших алкоголизм

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  120265 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  190938 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  174218 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  295242 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  350198 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  274409 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  284948 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  341163 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  309641 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243554 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sitsiliyaСицилия
yevropaЕвропа
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

20 февраля: Всемирный день социальной справедливости, международный день людей, победивших алкоголизм

Сегодня во Всемирный день социальной справедливости по всему миру проходят различные мероприятия, направленные на решение таких проблем, как бедность, социальное отчуждение, безработица и права человека.

УНН Lite •   •  13338 просмотра
20 февраля: Всемирный день социальной справедливости, международный день людей, победивших алкоголизм

Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты

Группа Нафтогаз подписала меморандумы с двумя японскими компаниями по модернизации своих тепловых электростанций и разработке совместного ветроэнергетического проекта.

Экономика •   •  15706 просмотра
Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты

Нидерланды начали передавать Украине дроны

Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.

Война •   •  25367 просмотра
Нидерланды начали передавать Украине дроны

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Фолклендские острова впервые за 30 лет

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.

Политика •   •  25243 просмотра
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Фолклендские острова впервые за 30 лет

США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в секторе Газа

США предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к временному прекращению огня в Газе и предупреждающую о последствиях запланированной Израилем наземной операции в Рафахе.

Война •   •  26826 просмотра
США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в секторе Газа

Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Международные правоохранительные органы заблокировали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, которая заразила вирусом-вымогателем более 1600 жертв в США и 2000 во всем мире.

Криминал и ЧП •   •  20160 просмотра
Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального

Премьер-министр Украины призвал к усилению санкций ЕС и Японии против России после смерти Навального.

Экономика •   •  24332 просмотра
Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального

Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия

Швеция предоставит Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов, о чем будет объявлено во вторник.

Война •   •  25169 просмотра
Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия

США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.

Война •   •  24728 просмотра
США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне

Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Американская компания Liberian International Ship &amp; Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.

Война •   •  21417 просмотра
Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть