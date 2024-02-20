20 февраля: Всемирный день социальной справедливости, международный день людей, победивших алкоголизм
Сегодня во Всемирный день социальной справедливости по всему миру проходят различные мероприятия, направленные на решение таких проблем, как бедность, социальное отчуждение, безработица и права человека.
Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты
Группа Нафтогаз подписала меморандумы с двумя японскими компаниями по модернизации своих тепловых электростанций и разработке совместного ветроэнергетического проекта.
Нидерланды начали передавать Украине дроны
Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Фолклендские острова впервые за 30 лет
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.
США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в секторе Газа
США предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к временному прекращению огня в Газе и предупреждающую о последствиях запланированной Израилем наземной операции в Рафахе.
Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit
Международные правоохранительные органы заблокировали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, которая заразила вирусом-вымогателем более 1600 жертв в США и 2000 во всем мире.
Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального
Премьер-министр Украины призвал к усилению санкций ЕС и Японии против России после смерти Навального.
Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия
Швеция предоставит Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов, о чем будет объявлено во вторник.
США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне
США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.
Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть
Американская компания Liberian International Ship & Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.