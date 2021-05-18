18 травня: день пам’яті жертв геноциду кримських татарів та день резервіста України

Свята

Свято, що відзначається в Україні 18 травня, — це День резервіста України.

Саме цього дня чотири роки тому указом президента України розпочато формування оперативного резерву як складової Збройних сил України. Рішення про щорічне відзначення Дня резервіста 19 квітня 2019 року ухвалив п’ятий Президент України, спираючись на важливу роль резервістів у захисті України, її незалежності та територіальної цілісності. “Віднині ми започатковуємо традицію вшанування на державному рівні патріотів нашої держави, які добровільно проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань”, — сказано у документі.

Резерв ЗСУ — це 200 тисяч високопрофесійних воїнів, і сьогодні продовжується нарощування спроможності нашого резерву шляхом вдосконалення набутих резервістами військових навиків на регулярних навчальних зборах.

Українські резервісти, загартовані в боях із російським агресором, не раз підтвердили свою готовність захистити Батьківщину. Більшість із них навчалися військової справи у важких випробуваннях. Українські резервісти отримували професійний вишкіл і гартувалися у реальних запеклих боях із російським агресором. Саме тому сформовані у найскладніших умовах війни українські резервісти є потужним потенціалом національного війська.

День резервіста — свято громадян, які сумлінно виконали свій конституційний обов’язок, проявили відвагу, героїзм та стійкість під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, і сьогодні знаходяться у готовності в будь-який час знову стати до лав українського війська.

Інша дата — Міжнародний день музеїв — щорічне свято музейництва, яке відзначається 18 травня. В цей день більшість музеїв працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали.

Вперше Міжнародний день музеїв відсвяткували в усьому світі 1977 року, коли 11 генеральна конференція Міжнародної ради музеїв (ICOM) відбулась у Москві та Ленінграді. Тоді ж запропонували й девіз свята: “Музеї — важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами”.

Прийнято вважати, що через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, і з цим важко не погодитись. Збираючи і зберігаючи пам’ятки матеріальної і духовної культури, вони ведуть велику науково-освітню та освітньо-виховну роботу.

18 травня уся Україна відзначає День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У цей день 1944 року розпочалася депортація кримських татар з рідних місць, яка тривала до початку червня.За даними радянських органів влади, з Криму було депортовано 183 144 тисячі кримських татар; за татарськими джерелами — 228 500, з яких упродовж лише першого півтора року померло близько 110 тисяч осіб. Людям на збори давалося від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, посуд і побутовий інвентар. Майно конфісковувала влада. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення до Узбекистану, частина — до ГУЛАГу, ще частина — для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну.

Релігійні свята

Віряни сьогодні сьогодні вшановують пам’ять мучениці Ірини. Вона жила в другій половині I століття. Свята була слов’янкою, народилася в Македонії, в юності увірувала у Христа і відмовилася від заміжжя, щоб присвятити своє життя Богу.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Адріан, Яків.