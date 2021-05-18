18 мая: день памяти жертв геноцида крымских татар и день резервиста Украины

Праздники

Праздник, который отмечается в Украине 18 мая, — это День резервиста Украины.

Именно в этот день четыре года назад указом президента Украины начато формирование оперативного резерва как составной Вооруженных сил Украины. Решение о ежегодном праздновании Дня резервиста 19 апреля 2019 года принял пятый Президент Украины, опираясь на важную роль резервистов в защите Украины, ее независимости и территориальной целостности. “Отныне мы начинаем традицию чествования на государственном уровне патриотов нашего государства, добровольно проходящих службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины и других военных формирований”, — говорится в документе.

Резерв ВСУ — это 200 тысяч высокопрофессиональных воинов, и сегодня продолжается наращивание способности нашего резерва путем совершенствования приобретенных резервистами военных навыков на регулярных учебных сборах.

Украинские резервисты, закаленные в боях с российским агрессором, не раз подтвердили свою готовность защитить Родину. Большинство из них обучались военному делу в тяжелых испытаниях. Украинские резервисты получали профессиональную выучку и закалялись в реальных ожесточенных боях с российским агрессором. Именно поэтому сформированы в сложных условиях войны украинские резервисты является мощным потенциалом национальной армии.

День резервиста — праздник граждан, добросовестно выполнили свой конституционный долг, проявили отвагу, героизм и стойкость при защите независимости и территориальной целостности Украины, и сегодня находятся в готовности в любое время снова стать в ряды украинской армии.

Другая дата — Международный день музеев — ежегодный праздник музейного, который отмечается 18 мая. В этот день большинство музеев работают бесплатно и с радостью показывают свои выставочные залы.

Впервые Международный день музеев отметили во всем мире 1977 года, когда 11 генеральная конференция Международного совета музеев (ICOM) состоялась в Москве и Ленинграде. Тогда же предложили и девиз праздника: “Музеи — важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между народами”.

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурного наследия, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, они ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

18 мая вся Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В этот день 1944 года началась депортация крымских татар из родных мест, которая продолжалась до начала июня. По данным советских органов власти, из Крыма были депортированы 183 144 тысяч крымских татар, за татарскими источникам — 228 500, из которых в течение только первого полтора года умерло около 110 тысяч человек. Людям на сборы давалось от нескольких минут до получаса, с собой разрешалось взять личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь. Имущество конфисковала власть. Большинство депортированных было направлено на спецпоселение в Узбекистан, часть — в ГУЛАГ, еще часть — для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна.

Религиозные праздники

Верующие сегодня сегодня чтят память мученицы Ирины. Она жила во второй половине I века. Праздники была славянкой, родилась в Македонии, в юности уверовала во Христа и отказалась от замужества, чтобы посвятить свою жизнь Богу.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ирина, Адриан, Яков.