16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки

15:26 • 2648 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6906 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8434 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8912 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11672 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12623 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17409 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11980 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13576 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28036 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 32193 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Польща
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay's презентує оновлення бренду
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті
Financial Times
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
E-6 Mercury

16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки

Київ • УНН

 • 1690 перегляди

Старша донька британського чемпіона з боксу Тайсона Ф’юрі, 16-річна Венесуела, заручилася зі своїм хлопцем-боксером Ноєм Прайсом на власному дні народження. Її мати, Періс, підтримала доньку, попри критику, зазначивши, що це відповідає сімейним цінностям.

16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки

Старша донька британського чемпіона з боксу Тайсона Ф’юрі, 16-річна Венесуела, заручилася зі своїм хлопцем-боксером Ноєм Прайсом на власному дні народження. Попри хвилю критики, її мати - Періс підтримала доньку, заявивши, що це відповідає цінностям родини Ф’юрі, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Старша донька Тайсона та Періс Ф’юрі Венесуела відсвяткувала свої заручини на шістнадцятому дні народженні у парку розваг Spooky World UK у Воррінгтоні. Її обранцем став боксер Ной Прайс.

Того ж дня Періс та Тайсон публічно виступили на захист заручин своєї доньки.

Батько поділився на своїй сторінці відео з Instagram, в якому  оповідач стверджує: "50 років тому люди одружувалися у 18 років і залишалися разом до смерті. Сьогодні люди чекають до 30, щоб одружитися, і розлучаються протягом трьох років".

Після цього Періс відверто публічно зазначила: "Я заохочувала її чекати якомога довше, але вона була рішуче налаштована".

Історія кохання нагадує батьківську

Історія кохання Венесуели та її нареченого Ноя Прайса багато в чому нагадує роман самих Тайсона та Періс: майбутнє подружжя познайомилося, коли йому було 17, а їй - 15 років. Стосунки вони офіційно поновили на її шістнадцятиріччя.

Періс і Тайсон Ф’юрі, яким нині 35 і 37 років відповідно, побралися у 2008 році в Донкастері, коли їй було лише 19, а йому - 21. Згодом подружжя поновило свої шлюбні обітниці у квітні 2013-го в Нью-Йорку, а цього серпня відсвяткувало третє весілля - цього разу на півдні Франції, у колі своїх семи дітей.

У коментарі виданню The Mirror Періс поділилася: "Ми всі дуже раді за неї та Ноя, вони чудова пара і щиро раді цьому наступному розділу в її житті".

"Так, вона молода, але, як ми всі знаємо, це відповідає нашим традиціям і цінностям. Я була заручена з Тайсоном у 17 років, тож у нас невелика різниця у віці", - підкреслила мати.

Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі

Альона Уткіна

СпортНовини СвітуУНН Lite
Нью-Йорк
Франція