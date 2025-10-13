16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки

Старша донька британського чемпіона з боксу Тайсона Ф’юрі, 16-річна Венесуела, заручилася зі своїм хлопцем-боксером Ноєм Прайсом на власному дні народження. Попри хвилю критики, її мати - Періс підтримала доньку, заявивши, що це відповідає цінностям родини Ф’юрі, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Старша донька Тайсона та Періс Ф’юрі Венесуела відсвяткувала свої заручини на шістнадцятому дні народженні у парку розваг Spooky World UK у Воррінгтоні. Її обранцем став боксер Ной Прайс.

Того ж дня Періс та Тайсон публічно виступили на захист заручин своєї доньки.

Батько поділився на своїй сторінці відео з Instagram, в якому оповідач стверджує: "50 років тому люди одружувалися у 18 років і залишалися разом до смерті. Сьогодні люди чекають до 30, щоб одружитися, і розлучаються протягом трьох років".

Після цього Періс відверто публічно зазначила: "Я заохочувала її чекати якомога довше, але вона була рішуче налаштована".

Історія кохання нагадує батьківську

Історія кохання Венесуели та її нареченого Ноя Прайса багато в чому нагадує роман самих Тайсона та Періс: майбутнє подружжя познайомилося, коли йому було 17, а їй - 15 років. Стосунки вони офіційно поновили на її шістнадцятиріччя.

Періс і Тайсон Ф’юрі, яким нині 35 і 37 років відповідно, побралися у 2008 році в Донкастері, коли їй було лише 19, а йому - 21. Згодом подружжя поновило свої шлюбні обітниці у квітні 2013-го в Нью-Йорку, а цього серпня відсвяткувало третє весілля - цього разу на півдні Франції, у колі своїх семи дітей.

У коментарі виданню The Mirror Періс поділилася: "Ми всі дуже раді за неї та Ноя, вони чудова пара і щиро раді цьому наступному розділу в її житті".

"Так, вона молода, але, як ми всі знаємо, це відповідає нашим традиціям і цінностям. Я була заручена з Тайсоном у 17 років, тож у нас невелика різниця у віці", - підкреслила мати.

