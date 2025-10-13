16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери

Старшая дочь британского чемпиона по боксу Тайсона Фьюри, 16-летняя Венесуэла, обручилась со своим парнем-боксером Ноем Прайсом на собственном дне рождения. Несмотря на волну критики, ее мать - Пэрис поддержала дочь, заявив, что это соответствует ценностям семьи Фьюри, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Старшая дочь Тайсона и Пэрис Фьюри Венесуэла отпраздновала свою помолвку на шестнадцатом дне рождения в парке развлечений Spooky World UK в Уоррингтоне. Ее избранником стал боксер Ной Прайс.

В тот же день Пэрис и Тайсон публично выступили в защиту помолвки своей дочери.

Отец поделился на своей странице видео из Instagram, в котором рассказчик утверждает: "50 лет назад люди женились в 18 лет и оставались вместе до смерти. Сегодня люди ждут до 30, чтобы жениться, и разводятся в течение трех лет".

После этого Пэрис откровенно публично отметила: "Я поощряла ее ждать как можно дольше, но она была решительно настроена".

История любви напоминает родительскую

История любви Венесуэлы и ее жениха Ноя Прайса во многом напоминает роман самих Тайсона и Пэрис: будущие супруги познакомились, когда ему было 17, а ей - 15 лет. Отношения они официально возобновили на ее шестнадцатилетие.

Пэрис и Тайсон Фьюри, которым сейчас 35 и 37 лет соответственно, поженились в 2008 году в Донкастере, когда ей было всего 19, а ему - 21. Впоследствии супруги возобновили свои брачные обеты в апреле 2013-го в Нью-Йорке, а в этом августе отпраздновали третью свадьбу - на этот раз на юге Франции, в кругу своих семи детей.

В комментарии изданию The Mirror Пэрис поделилась: "Мы все очень рады за нее и Ноя, они прекрасная пара и искренне рады этому следующему этапу в ее жизни".

"Да, она молода, но, как мы все знаем, это соответствует нашим традициям и ценностям. Я была помолвлена с Тайсоном в 17 лет, так что у нас небольшая разница в возрасте", - подчеркнула мать.

