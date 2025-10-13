16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери

$41.600.10
48.110.10
ukenru
15:26 • 2036 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 5940 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 7826 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 8400 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 11446 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 12544 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 17170 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11952 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13546 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
10:25 • 27821 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
71%
751мм
Популярные новости
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем13 октября, 06:07 • 16965 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей13 октября, 07:11 • 18492 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 12708 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе13 октября, 08:38 • 21772 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 18815 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 9646 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 17170 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 27821 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 26526 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 32028 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 1424 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже14:34 • 2742 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 3328 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 42773 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 74317 просмотра
Актуальное
Financial Times
Forbes
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101

16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Старшая дочь британского чемпиона по боксу Тайсона Фьюри, 16-летняя Венесуэла, обручилась со своим парнем-боксером Ноем Прайсом на собственном дне рождения. Ее мать, Пэрис, поддержала дочь, несмотря на критику, отметив, что это соответствует семейным ценностям.

16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери

Старшая дочь британского чемпиона по боксу Тайсона Фьюри, 16-летняя Венесуэла, обручилась со своим парнем-боксером Ноем Прайсом на собственном дне рождения. Несмотря на волну критики, ее мать - Пэрис поддержала дочь, заявив, что это соответствует ценностям семьи Фьюри, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Старшая дочь Тайсона и Пэрис Фьюри Венесуэла отпраздновала свою помолвку на шестнадцатом дне рождения в парке развлечений Spooky World UK в Уоррингтоне. Ее избранником стал боксер Ной Прайс.

В тот же день Пэрис и Тайсон публично выступили в защиту помолвки своей дочери.

Отец поделился на своей странице видео из Instagram, в котором  рассказчик утверждает: "50 лет назад люди женились в 18 лет и оставались вместе до смерти. Сегодня люди ждут до 30, чтобы жениться, и разводятся в течение трех лет".

После этого Пэрис откровенно публично отметила: "Я поощряла ее ждать как можно дольше, но она была решительно настроена".

История любви напоминает родительскую

История любви Венесуэлы и ее жениха Ноя Прайса во многом напоминает роман самих Тайсона и Пэрис: будущие супруги познакомились, когда ему было 17, а ей - 15 лет. Отношения они официально возобновили на ее шестнадцатилетие.

Пэрис и Тайсон Фьюри, которым сейчас 35 и 37 лет соответственно, поженились в 2008 году в Донкастере, когда ей было всего 19, а ему - 21. Впоследствии супруги возобновили свои брачные обеты в апреле 2013-го в Нью-Йорке, а в этом августе отпраздновали третью свадьбу - на этот раз на юге Франции, в кругу своих семи детей.

В комментарии изданию The Mirror Пэрис поделилась: "Мы все очень рады за нее и Ноя, они прекрасная пара и искренне рады этому следующему этапу в ее жизни".

"Да, она молода, но, как мы все знаем, это соответствует нашим традициям и ценностям. Я была помолвлена с Тайсоном в 17 лет, так что у нас небольшая разница в возрасте", - подчеркнула мать.

Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13.10.25, 17:34 • 2734 просмотра

Алена Уткина

СпортНовости МираУНН Lite
Нью-Йорк
Франция