154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 183 дрони, знешкоджено 154 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 08 жовтня (із 18.30 07 жовтня) ворог атакував 183-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, а також з Гвардійського, Чауди – ТОТ Криму, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є поранені енергетики