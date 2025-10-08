$41.340.11
48.170.10
ukenru
07:01 • 1088 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
06:24 • 3692 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 41206 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 49575 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 37076 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 39679 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36519 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63588 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 48534 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74843 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
100%
752мм
Популярнi новини
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів7 жовтня, 22:19 • 14982 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 17155 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 14669 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN02:56 • 17933 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 8736 перегляди
Публікації
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 428 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 41160 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 33504 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63569 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 72841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Олена Сосєдка
Барт Де Вевер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Суми
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 30961 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 34769 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 86748 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 81731 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 156341 перегляди
Актуальне
Forbes
Financial Times
Шахед-136
Leopard 2
Lockheed Martin F-35 Lightning II

154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 3692 перегляди

Вночі росія запустила 183 ударні БпЛА по Україні, з яких 154 були збиті або подавлені. Атака триває, зафіксовано влучання 22 дронів на 11 локаціях.

154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 183 дрони, знешкоджено 154 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 08 жовтня (із 18.30 07 жовтня) ворог атакував 183-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, а також з Гвардійського, Чауди – ТОТ Криму, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є поранені енергетики08.10.25, 08:48 • 1486 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна