07:01 • 52 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
06:24 • 1542 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 39928 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 48818 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 36514 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 39454 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36352 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 63010 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 48492 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 74768 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 1566 просмотра

Ночью россия запустила 183 ударных БПЛА по Украине, из которых 154 были сбиты или подавлены. Атака продолжается, зафиксировано попадание 22 дронов на 11 локациях.

154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 183 дрона, обезврежено 154 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 08 октября (с 18.30 07 октября) враг атаковал 183-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, а также из Гвардейского, Чауды – ВОТ Крыма, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. 

россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, есть раненые энергетики

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина