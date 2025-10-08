154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 183 дрона, обезврежено 154 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 08 октября (с 18.30 07 октября) враг атаковал 183-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, а также из Гвардейского, Чауды – ВОТ Крыма, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, есть раненые энергетики