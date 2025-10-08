154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью россия запустила 183 ударных БПЛА по Украине, из которых 154 были сбиты или подавлены. Атака продолжается, зафиксировано попадание 22 дронов на 11 локациях.
россия ночью запустила по Украине 183 дрона, обезврежено 154 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 08 октября (с 18.30 07 октября) враг атаковал 183-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, а также из Гвардейского, Чауды – ВОТ Крыма, около 100 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
