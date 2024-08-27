150 тис. грн на місяць: НБУ тимчасово встановлює ліміт на перекази "з карти на карту" з жовтня

Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасове обмеження на перекази "з карти на карту" обсягом 150 000 грн на місяць. Ліміт діятиме пів року і не вплине на 98% банківських клієнтів, заявили у НБУ у вівторок, пише УНН.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб