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150 тис. грн на місяць: НБУ тимчасово встановлює ліміт на перекази "з карти на карту" з жовтня

150 тис. грн на місяць: НБУ тимчасово встановлює ліміт на перекази "з карти на карту" з жовтня

Київ • УНН

 • 19438 перегляди

З 1 жовтня 2024 року НБУ вводить тимчасове обмеження на перекази "з карти на карту" у 150 000 грн на місяць. Ліміт діятиме пів року і не вплине на 98% банківських клієнтів.

Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасове обмеження на перекази "з карти на карту" обсягом 150 000 грн на місяць. Ліміт діятиме пів року і не вплине на 98% банківських клієнтів, заявили у НБУ у вівторок, пише УНН.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С).  Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб

- повідомили у НБУ.

Ліміт, як вказано, не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

"За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", - зауважили у регуляторі.

Якою є головна мета нововведення?

Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки, вказали у НБУ.

Аналіз НБУ, як повідомляється, свідчить, що через картки "дропів" (людей, які віддають у користування третім особам свої рахунки) може проходити близько 200 млрд грн на рік.

"Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове антикризове рішення", - зазначили у регуляторі.

Водночас, як вказали у НБУ, проблема є не лише нагальною, але й комплексною і потребує внесення змін до законодавства та залучення інших державних, у тому числі правоохоронних, органів для взаємодії в межах повноважень.

"Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Це надалі дасть змогу Національному банку України за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів", - вказали у НБУ.

Національний банк, як повідомляється, уже підготував перелік рішень, які планує реалізувати для боротьби з використанням ринку платіжних послуг у протиправних цілях.

ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази13.08.24, 17:58 • 34487 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка

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