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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 10:57  •  5718 просмотра

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С 1 октября 2024 года НБУ вводит временное ограничение на переводы «с карты на карту» в 150 000 грн в месяц. Лимит будет действовать полгода и не повлияет на 98% банковских клиентов.

Национальный банк Украины с 1 октября вводит временное ограничение на переводы "с карты на карту" в размере 150 000 грн в месяц. Лимит будет действовать полгода и не повлияет на 98% банковских клиентов, заявили в НБУ во вторник, пишет УНН.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С).  Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц

- сообщили в НБУ.

Лимит, как указано, не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, которые не превышают указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", - отметили в регуляторе.

Какова главная цель нововведения?

Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики, указали в НБУ.

Анализ НБУ, как сообщается, свидетельствует, что через карты "дропов" (людей, которые отдают в пользование третьим лицам свои счета) может проходить около 200 млрд грн в год.

"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное антикризисное решение", - отметили в регуляторе.

В то же время, как указали в НБУ, проблема является не только насущной, но и комплексной и требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий.

"Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов", - указали в НБУ.

Национальный банк, как сообщается, уже подготовил перечень решений, которые планирует реализовать для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.

ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази13 августа 2024, 14:58 • 33909 просмотров

Юлия Шрамко

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