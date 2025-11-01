15-річна дівчина травмувалась під час спуску з Говерли

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 12816 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 21642 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 30717 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 51573 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 49097 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 38273 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 52047 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42729 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37114 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36531 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Удар балістикою рф по Миколаєву: одна людина загинула, 15 поранено PhotoVideo1 листопада, 08:59 • 6924 перегляди
ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки - ЦПД1 листопада, 09:07 • 17821 перегляди
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 15582 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 12385 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії15:47 • 4278 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 51573 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 49097 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 66353 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 62727 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 54739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кім
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Покровськ
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 12390 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 30717 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 66353 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 42167 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 50625 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

15-річна дівчина травмувалась під час спуску з Говерли

Київ • УНН

 • 330 перегляди

15-річна мешканка Вінниці травмувала ногу під час спуску з гори Говерла. Рятувальники надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази.

15-річна дівчина травмувалась під час спуску з Говерли

Під час спуску з гори Говерла травмувалась 15-річна дівчина. Їй надали  першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

1 листопада під час спуску з гори Говерла "синім маршрутом" 15-річна мешканка міста Вінниця травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух.

Координати місця події було встановлено, зв’язок із потерпілою підтримувався.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення с. Заросляк.

Рятувальники оперативно прибули до травмованої дівчини, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази "Заросляк".

Заблукали на тлі різкого похолодання: туристам, що збилися з шляху на Говерлі, допомогли рятувальники29.09.25, 18:42 • 4626 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Вінниця