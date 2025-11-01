15-річна дівчина травмувалась під час спуску з Говерли
Київ
15-річна мешканка Вінниці травмувала ногу під час спуску з гори Говерла. Рятувальники надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази.
Деталі
1 листопада під час спуску з гори Говерла "синім маршрутом" 15-річна мешканка міста Вінниця травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух.
Координати місця події було встановлено, зв’язок із потерпілою підтримувався.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення с. Заросляк.
Рятувальники оперативно прибули до травмованої дівчини, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази "Заросляк".
