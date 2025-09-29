$41.480.01
Ексклюзив
14:44 • 11442 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 13444 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 22362 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 27411 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 17994 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 20924 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 13498 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28682 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48757 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70162 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Заблукали на тлі різкого похолодання: туристам, що збилися з шляху на Говерлі, допомогли рятувальники

Київ • УНН

 • 430 перегляди

28 вересня на Говерлі заблукали жінка з сином 2010 року народження. Рятувальники Прикарпаття встановили їх координати та надали допомогу.

Заблукали на тлі різкого похолодання: туристам, що збилися з шляху на Говерлі, допомогли рятувальники

У Карпатах зафіксовано погіршення погоди, яке далося взнаки на шляху мандрів туристів, збивши їх орієнтування на місцевості. Для допомоги і порятунку, фахівці оперативно встановили координати та зв'язок з потерпілими. Передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Зміна погоди та сніг у Карпатах вже створює наслідки для піших туристів, які намагаються "підкорити" Говрелу. Вранці, 28 вересня, рятувальники Прикарпаття вирушили на допомогу туристці та її синові 2010 року народження, які заблукали під час мандрівки Говерлою. Жінка та підліток не змогли самостійно продовжити рух, але зголом з ними було встановлено зв'язок. Рятувальники встановили координати потерпілих. 

У зв'язку з інцидентом, у ДСНС нагадують про уважність й обережність перед виходом у гори.

Слід обов’язково:

  • перевіряйте прогноз погоди;
    • самостійно не вирушати на складні маршрути;
      • заряджений телефон, теплий одяг та запас їжі - обов'язкова умова того, що має бути з собою;
        • також важливо реєструвати маршрут - рекомендують завантажувати мобільний додаток «Порятунок у горах».

          Нагадаємо

