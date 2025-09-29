Заблукали на тлі різкого похолодання: туристам, що збилися з шляху на Говерлі, допомогли рятувальники
Київ • УНН
28 вересня на Говерлі заблукали жінка з сином 2010 року народження. Рятувальники Прикарпаття встановили їх координати та надали допомогу.
У Карпатах зафіксовано погіршення погоди, яке далося взнаки на шляху мандрів туристів, збивши їх орієнтування на місцевості. Для допомоги і порятунку, фахівці оперативно встановили координати та зв'язок з потерпілими. Передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Зміна погоди та сніг у Карпатах вже створює наслідки для піших туристів, які намагаються "підкорити" Говрелу. Вранці, 28 вересня, рятувальники Прикарпаття вирушили на допомогу туристці та її синові 2010 року народження, які заблукали під час мандрівки Говерлою. Жінка та підліток не змогли самостійно продовжити рух, але зголом з ними було встановлено зв'язок. Рятувальники встановили координати потерпілих.
У зв'язку з інцидентом, у ДСНС нагадують про уважність й обережність перед виходом у гори.
Слід обов’язково:
- перевіряйте прогноз погоди;
- самостійно не вирушати на складні маршрути;
- заряджений телефон, теплий одяг та запас їжі - обов'язкова умова того, що має бути з собою;
- також важливо реєструвати маршрут - рекомендують завантажувати мобільний додаток «Порятунок у горах».