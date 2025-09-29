Заблудились на фоне резкого похолодания: туристам, сбившимся с пути на Говерле, помогли спасатели
Киев • УНН
28 сентября на Говерле заблудились женщина с сыном 2010 года рождения. Спасатели Прикарпатья установили их координаты и оказали помощь.
В Карпатах зафиксировано ухудшение погоды, которое сказалось на пути туристов, сбив их ориентировку на местности. Для помощи и спасения специалисты оперативно установили координаты и связь с пострадавшими. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Изменение погоды и снег в Карпатах уже создает последствия для пеших туристов, которые пытаются "покорить" Говерлу. Утром, 28 сентября, спасатели Прикарпатья отправились на помощь туристке и ее сыну 2010 года рождения, которые заблудились во время путешествия по Говерле. Женщина и подросток не смогли самостоятельно продолжить движение, но вскоре с ними была установлена связь. Спасатели установили координаты пострадавших.
В связи с инцидентом, в ГСЧС напоминают о внимательности и осторожности перед выходом в горы.
Следует обязательно:
- проверяйте прогноз погоды;
- самостоятельно не отправляться на сложные маршруты;
- заряженный телефон, теплая одежда и запас еды - обязательное условие того, что должно быть с собой;
- также важно регистрировать маршрут - рекомендуют загружать мобильное приложение «Спасение в горах».