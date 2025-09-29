$41.480.01
Эксклюзив
14:44 • 10649 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 12524 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 21618 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 26704 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 17670 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 20798 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 13387 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 28637 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48735 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70144 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Заблудились на фоне резкого похолодания: туристам, сбившимся с пути на Говерле, помогли спасатели

Киев • УНН

 • 154 просмотра

28 сентября на Говерле заблудились женщина с сыном 2010 года рождения. Спасатели Прикарпатья установили их координаты и оказали помощь.

Заблудились на фоне резкого похолодания: туристам, сбившимся с пути на Говерле, помогли спасатели

В Карпатах зафиксировано ухудшение погоды, которое сказалось на пути туристов, сбив их ориентировку на местности. Для помощи и спасения специалисты оперативно установили координаты и связь с пострадавшими. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Изменение погоды и снег в Карпатах уже создает последствия для пеших туристов, которые пытаются "покорить" Говерлу. Утром, 28 сентября, спасатели Прикарпатья отправились на помощь туристке и ее сыну 2010 года рождения, которые заблудились во время путешествия по Говерле. Женщина и подросток не смогли самостоятельно продолжить движение, но вскоре с ними была установлена связь. Спасатели установили координаты пострадавших.

В связи с инцидентом, в ГСЧС напоминают о внимательности и осторожности перед выходом в горы.

Следует обязательно:

  • проверяйте прогноз погоды;
    • самостоятельно не отправляться на сложные маршруты;
      • заряженный телефон, теплая одежда и запас еды - обязательное условие того, что должно быть с собой;
        • также важно регистрировать маршрут - рекомендуют загружать мобильное приложение «Спасение в горах».

          Напомним

          Игорь Тележников

          ОбществоПогода и окружающая среда
          Укргидрометцентр
          Снег в Украине
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям