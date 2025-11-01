$42.080.01
14:21 • 14684 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 25673 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 34124 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 55404 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 52354 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 38714 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 52399 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 42998 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37186 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36605 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
15-летняя девушка травмировалась во время спуска с Говерлы

Киев • УНН

 • 1918 просмотра

15-летняя жительница Винницы травмировала ногу во время спуска с горы Говерла. Спасатели оказали ей первую домедицинскую помощь и транспортировали на учебно-спортивную базу.

15-летняя девушка травмировалась во время спуска с Говерлы

Во время спуска с горы Говерла травмировалась 15-летняя девушка. Ей оказали первую домедицинскую помощь и транспортировали на учебно-спортивную базу, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

1 ноября во время спуска с горы Говерла "синим маршрутом" 15-летняя жительница города Винница травмировала ногу и не могла самостоятельно продолжить движение.

Координаты места происшествия были установлены, связь с потерпевшей поддерживалась.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия были направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения с. Заросляк.

Спасатели оперативно прибыли к травмированной девушке, оказали ей первую домедицинскую помощь и транспортировали на учебно-спортивную базу "Заросляк".

Заблудились на фоне резкого похолодания: туристам, сбившимся с пути на Говерле, помогли спасатели29.09.25, 18:42 • 4654 просмотра

Антонина Туманова

Общество
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Винница