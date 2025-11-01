15-летняя девушка травмировалась во время спуска с Говерлы
Киев • УНН
15-летняя жительница Винницы травмировала ногу во время спуска с горы Говерла. Спасатели оказали ей первую домедицинскую помощь и транспортировали на учебно-спортивную базу.
Детали
1 ноября во время спуска с горы Говерла "синим маршрутом" 15-летняя жительница города Винница травмировала ногу и не могла самостоятельно продолжить движение.
Координаты места происшествия были установлены, связь с потерпевшей поддерживалась.
Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия были направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения с. Заросляк.
Спасатели оперативно прибыли к травмированной девушке, оказали ей первую домедицинскую помощь и транспортировали на учебно-спортивную базу "Заросляк".
