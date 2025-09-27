$41.490.00
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
145 бойових зіткнень від початку доби: окупанти скинули 99 керованих авіабомб та задіяли 2230 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Від початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, ворог завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Росіяни залучили 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій ЗСУ.

145 бойових зіткнень від початку доби: окупанти скинули 99 керованих авіабомб та задіяли 2230 дронів-камікадзе

Від початку цієї доби відбулося 145 бойових зіткнень. Загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки, на даний час два боєзіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське. 

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися поблизу Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки, один бій триває.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони.  Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. 

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 16 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат.

У російській чувашії заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію 27.09.25, 09:40

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна