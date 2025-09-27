145 боевых столкновений с начала суток: оккупанты сбросили 99 управляемых авиабомб и задействовали 2230 дронов-камикадзе

С начала этих суток произошло 145 боевых столкновений. Захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2230 дронов-камикадзе и совершили 3389 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, один бой продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Торское.

На Северском направлении враг четыре раза пытался прорваться вблизи Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки, один бой продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении российские подразделения 40 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоекономическое, Николаевка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 16 вражеских атак на позиции наших войск в районах населенных пунктов Снежное, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малеевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригоровка, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления, понес потери.

