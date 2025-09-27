В российской чувашии заявили об атаке дронов на нефтеперекачивающую станцию

В рф сообщили, что в российской чувашии беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперекачивающую станцию. В результате этого работа объекта была приостановлена, заявил глава российского региона в субботу, пишет УНН.

Детали

Глава региона олег николаев сообщил в телеграм-канале, что "удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа".

"Угрозы населению нет, пострадавших нет. Нанесен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - добавил он.

Дополнение

Два ключевых нефтяных порта на черноморском побережье россии ранее приостанавливали загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников.

Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф