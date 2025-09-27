В российской чувашии заявили об атаке дронов на нефтеперекачивающую станцию
Киев • УНН
Беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского округа в российской чувашии. В результате атаки работа объекта была приостановлена, пострадавших нет.
В рф сообщили, что в российской чувашии беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперекачивающую станцию. В результате этого работа объекта была приостановлена, заявил глава российского региона в субботу, пишет УНН.
Детали
Глава региона олег николаев сообщил в телеграм-канале, что "удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа".
"Угрозы населению нет, пострадавших нет. Нанесен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - добавил он.
Дополнение
Два ключевых нефтяных порта на черноморском побережье россии ранее приостанавливали загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников.
