У російській чувашії заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію
Київ • УНН
Безпілотні літальні апарати атакували нафтоперекачувальну станцію біля селища Конар Цивільського округу в російській чувашії. Внаслідок атаки роботу об'єкта було призупинено, постраждалих немає.
Деталі
Голова регіону олег ніколаєв повідомив у телеграм-каналі, що "удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу".
"Загрози населенню немає, постраждалих немає. Завдано незначної шкоди. Роботу об'єкта призупинено", - додав він.
Доповнення
Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі росії раніше призупиняли завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників.
