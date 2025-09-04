$41.370.01
129 бойових зіткнень на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

4 вересня на фронті зафіксовано 129 бойових зіткнень. Окупанти завдали 2 ракетних та 53 авіаційних ударів, задіяли 1931 дрон-камікадзе.

129 бойових зіткнень на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби 4 вересня на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що окупанти завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 80 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 1931 дрон-камікадзе та здійснили 3427 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбивали чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіабомб та здійснив 175 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупиняли чотири атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового. Вісім бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки. Ще шість боєзіткнень тривають.

Головне завдання змусити рф припинити вбивства та війну – Зеленський 03.09.25, 17:34 • 3518 переглядiв

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бойових зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупанта, із них 92 – безповоротно. Також знищено танк, 30 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та пошкоджено чотири артилерійські системи, один пункт управління БпЛА, п’ять одиниць автомобільної техніки противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка та Ольгівське. Шість бойових зіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Білогір’я. Наступальних дій на напрямку не проводив.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Кам’янського. Авіаційного удару зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник зробив дві марні спроби прорвати оборону наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козацьке.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 3 вересня російські війська втратили на війні з Україною 840 солдатів та 22 крилаті ракети.

путін спробує використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни - Зеленський04.09.25, 18:00 • 2660 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України