129 боевых столкновений на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 4 сентября на фронте произошло 129 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили три ракеты, сбросили 80 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1931 дрон-камикадзе и совершили 3427 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбивали четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиабомб и совершил 175 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска останавливали четыре атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки. До сих пор идет одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово. Восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили 17 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки. Еще шесть боестолкновений продолжаются.

Главная задача – заставить РФ прекратить убийства и войну – Зеленский

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Сухой Яр, Зверово, Миролюбовка, Новоекономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 144 оккупанта, из них 92 – безвозвратно. Также уничтожен танк, 30 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники, единица специальной техники и повреждены четыре артиллерийские системы, один пункт управления БпЛА, пять единиц автомобильной техники противника - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Филиа, Сентябрьское, Камышеваха, Воскресенка, Малеевка, Темировка и Ольговское. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе Белогорья. Наступательных действий на направлении не проводил.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационному удару подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении противник предпринял две тщетные попытки прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казацкое.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 3 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат и 22 крылатые ракеты.

путин попытается использовать встречу в Китае как разрешение на продолжение войны - Зеленский