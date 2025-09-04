$41.370.01
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 19886 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 20922 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 25077 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 29252 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26111 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 21846 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 46117 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41173 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44038 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
129 боевых столкновений на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 770 просмотра

4 сентября на фронте зафиксировано 129 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 2 ракетных и 53 авиационных удара, задействовали 1931 дрон-камикадзе.

129 боевых столкновений на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 4 сентября на фронте произошло 129 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили три ракеты, сбросили 80 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1931 дрон-камикадзе и совершили 3427 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбивали четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиабомб и совершил 175 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска останавливали четыре атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки. До сих пор идет одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово. Восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили 17 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки. Еще шесть боестолкновений продолжаются.

Главная задача – заставить РФ прекратить убийства и войну – Зеленский03.09.25, 17:34 • 3522 просмотра

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Сухой Яр, Зверово, Миролюбовка, Новоекономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 144 оккупанта, из них 92 – безвозвратно. Также уничтожен танк, 30 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники, единица специальной техники и повреждены четыре артиллерийские системы, один пункт управления БпЛА, пять единиц автомобильной техники противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Филиа, Сентябрьское, Камышеваха, Воскресенка, Малеевка, Темировка и Ольговское. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе Белогорья. Наступательных действий на направлении не проводил.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационному удару подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении противник предпринял две тщетные попытки прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казацкое.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 3 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат и 22 крылатые ракеты.

путин попытается использовать встречу в Китае как разрешение на продолжение войны - Зеленский04.09.25, 18:00 • 2752 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины