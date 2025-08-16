126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 28368 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 49972 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 40934 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 44510 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 43651 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 46232 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 240589 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 210351 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 165403 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 153006 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 330110 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 284815 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 289577 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 297243 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 376245 перегляди
126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Від початку доби 16 серпня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. росіяни завдали 48 авіаударів, застосували 1699 дронів-камікадзе та здійснили 4258 обстрілів.

126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

Від початку доби 16 серпня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 83 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили 1699 дрони-камікадзе та здійснили 4258 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дії окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 204 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

Сувора реальність полягає в тому, що рф не має наміру припиняти цю війну найближчим часом - Каллас16.08.25, 17:45 • 7666 переглядiв

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

Один штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Торецькому напрямку чотири рази росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 139 окупантів, із них 91 – безповоротно. Також українські воїни артилерійську систему, сім автомобілів та 18 БпЛА; пошкоджено артилерійську систему, три автомобілі, десять укриттів для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до наших позицій.

"На решті напрямків особливих змін не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 42 артсистеми.

Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському - ОСУВ "Дніпро"16.08.25, 09:28 • 6494 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна