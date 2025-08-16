$41.450.00
16 августа, 13:32 • 28774 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 50741 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 41282 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 44819 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 43874 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 46322 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 241324 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 210834 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 165871 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 153472 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

126 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте

Киев • УНН

 • 274 просмотра

С начала суток 16 августа на фронте произошло 126 боевых столкновений. россияне нанесли 48 авиаударов, применили 1699 дронов-камикадзе и совершили 4258 обстрелов.

126 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте

С начала суток 16 августа на фронте произошло 126 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 83 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, задействовали 1699 дронов-камикадзе и совершили 4258 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 204 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Украинские защитники остановили десять вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

Суровая реальность заключается в том, что рф не намерена прекращать эту войну в ближайшее время - Каллас16.08.25, 17:45 • 7730 просмотров

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Серебрянки и Григорьевки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Один штурм отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки.

На Торецком направлении четыре раза россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки и в сторону Плещеевки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филиал. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 139 оккупантов, из них 91 – безвозвратно. Также украинские воины артиллерийскую систему, семь автомобилей и 18 БпЛА; повреждены артиллерийская система, три автомобиля, десять укрытий для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малеевка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

"На остальных направлениях особых изменений не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 15 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат и 42 артсистемы.

Враг захватил Попов Яр на Добропольском направлении, Ивано-Дарьевку на Северском - ОСУВ "Днепр"16.08.25, 09:28 • 6502 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина