126 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте

С начала суток 16 августа на фронте произошло 126 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 83 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, задействовали 1699 дронов-камикадзе и совершили 4258 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - доложили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 204 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Украинские защитники остановили десять вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Серебрянки и Григорьевки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Один штурм отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки.

На Торецком направлении четыре раза россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки и в сторону Плещеевки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филиал. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 139 оккупантов, из них 91 – безвозвратно. Также украинские воины артиллерийскую систему, семь автомобилей и 18 БпЛА; повреждены артиллерийская система, три автомобиля, десять укрытий для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малеевка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

"На остальных направлениях особых изменений не произошло", - добавили в Генштабе.

