Втрати ворога: росія недорахувалася понад тисячі солдатів та десятків артсистем за добу

За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1069050 (+1010) осіб ліквідовано

танків ‒ 11112 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 23135 (+2)

артилерійських систем ‒ 31540 (+42)

РСЗВ ‒ 1467 (0)

засоби ППО ‒ 1207 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51342 (+152)

крилаті ракети ‒ 3558 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58733 (+137)

спеціальна техніка ‒ 3942 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України, при цьому можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.

