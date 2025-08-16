Втрати ворога: росія недорахувалася понад тисячі солдатів та десятків артсистем за добу
Київ • УНН
За 15 серпня російські війська втратили 1010 солдатів та 42 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 становлять понад мільйон ліквідованих осіб.
За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1069050 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11112 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 23135 (+2)
- артилерійських систем ‒ 31540 (+42)
- РСЗВ ‒ 1467 (0)
- засоби ППО ‒ 1207 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51342 (+152)
- крилаті ракети ‒ 3558 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58733 (+137)
- спеціальна техніка ‒ 3942 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України, при цьому можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.
Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"15.08.25, 16:02 • 3442 перегляди