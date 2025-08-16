$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 72056 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 42384 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 39398 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 38103 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 100875 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 167461 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83734 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 155845 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56648 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Втрати ворога: росія недорахувалася понад тисячі солдатів та десятків артсистем за добу

Київ • УНН

 • 250 перегляди

За 15 серпня російські війська втратили 1010 солдатів та 42 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 становлять понад мільйон ліквідованих осіб.

Втрати ворога: росія недорахувалася понад тисячі солдатів та десятків артсистем за добу

За добу 15 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1069050 (+1010) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11112 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 23135 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 31540 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1467 (0)
            • засоби ППО ‒ 1207 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51342 (+152)
                    • крилаті ракети ‒ 3558 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58733 (+137)
                            • спеціальна техніка ‒ 3942 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент США Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України, при цьому можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Крилата ракета
                              Реактивна система залпового вогню
                              Збройні сили України
                              Україна
                              Безпілотний літальний апарат