Потери врага: Россия недосчиталась более тысячи солдат и десятков артсистем за сутки
Киев • УНН
За 15 августа российские войска потеряли 1010 солдат и 42 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 составляют более миллиона ликвидированных человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1069050 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 11112 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 23135 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 31540 (+42)
- РСЗО ‒ 1467 (0)
- средства ПВО ‒ 1207 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51342 (+152)
- крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58733 (+137)
- специальная техника ‒ 3942 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с владимиром путиным обсуждались вопросы обмена территориями и безопасности Украины, при этом возможные гарантии безопасности не будут предусматривать участия НАТО.
