Потери врага: Россия недосчиталась более тысячи солдат и десятков артсистем за сутки

За сутки 15 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1069050 (+1010) человек ликвидировано

танков ‒ 11112 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 23135 (+2)

артиллерийских систем ‒ 31540 (+42)

РСЗО ‒ 1467 (0)

средства ПВО ‒ 1207 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51342 (+152)

крылатые ракеты ‒ 3558 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58733 (+137)

специальная техника ‒ 3942 (+2)

Данные уточняются.

