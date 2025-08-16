$41.450.06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 72882 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 42974 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 39971 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 38575 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 101146 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 168124 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83787 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 156321 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56657 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Потери врага: Россия недосчиталась более тысячи солдат и десятков артсистем за сутки

Киев • УНН

 • 390 просмотра

За 15 августа российские войска потеряли 1010 солдат и 42 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 составляют более миллиона ликвидированных человек.

Потери врага: Россия недосчиталась более тысячи солдат и десятков артсистем за сутки

За сутки 15 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1069050 (+1010) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11112 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23135 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 31540 (+42)
          • РСЗО ‒ 1467 (0)
            • средства ПВО ‒ 1207 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51342 (+152)
                    • крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58733 (+137)
                            • специальная техника ‒ 3942 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с владимиром путиным обсуждались вопросы обмена территориями и безопасности Украины, при этом возможные гарантии безопасности не будут предусматривать участия НАТО.

                              Зеленский о встрече на Аляске: «Время заканчивать войну — шаги должна сделать Россия»15.08.25, 16:02 • 3442 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Крылатая ракета
                              Многоствольная ракетная установка
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
                              Беспилотный летательный аппарат