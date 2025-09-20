$41.250.00
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 21360 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 25120 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 36845 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 54541 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 53425 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51546 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45215 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 55151 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69109 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
125 боєзіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де на фронті найгарячіше

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Від початку 20 вересня на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень. російські війська завдали ракетних та авіаційних ударів, застосувавши дрони-камікадзе та здійснивши обстріли.

125 боєзіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де на фронті найгарячіше

Від початку доби 20 вересня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби.

Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник сім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в напрямку Мирного.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у бік Дронівки. Усі атаки противника відбито.

путін не прагне миру та переоцінив свої сили, війна прискорює занепад росії - керівник британської розвідки 19.09.25, 15:58 • 3448 переглядiв

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три ворожі штурми поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 22 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки; три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 178 окупантів, 118 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, 12 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільної техніки; також пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. Ще два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо

За добу 19 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 31 артсистему. Загальні втрати ворога на війні в Україні перевищили 1 мільйон 100 тисяч осіб.

путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог19.09.25, 20:34 • 3106 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна