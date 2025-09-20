125 боєзіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де на фронті найгарячіше

Від початку доби 20 вересня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби.

Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник сім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в напрямку Мирного.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у бік Дронівки. Усі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три ворожі штурми поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 22 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки; три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 178 окупантів, 118 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, 12 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільної техніки; також пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. Ще два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо

За добу 19 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 31 артсистему. Загальні втрати ворога на війні в Україні перевищили 1 мільйон 100 тисяч осіб.

