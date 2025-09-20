$41.250.00
125 боестолкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где на фронте горячее всего

Киев • УНН

 • 20 просмотра

С начала 20 сентября на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений. российские войска нанесли ракетные и авиационные удары, применив дроны-камикадзе и совершив обстрелы.

125 боестолкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где на фронте горячее всего

С начала суток 20 сентября на фронте произошло 125 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли один комбинированный ракетный удар, применив 37 ракет, 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 управляемые бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 2536 дронов-камикадзе и совершили 3387 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил пять управляемых бомб, совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня противник семь раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия в направлении Мирного.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандрыголово, в сторону населенного пункта Новоселовка.

На Северском направлении враг трижды атаковал в сторону Дроновки. Все атаки противника отбиты.

путин не стремится к миру и переоценил свои силы, война ускоряет упадок россии - руководитель британской разведки

На Краматорском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма вблизи населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении сегодня произошло 22 боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки; три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 33 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 178 оккупантов, 118 из которых – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну пушку, 12 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильной техники; также повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одна артиллерийская система противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиа, Андреевка-Клевцово, Январское, Малеевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Ольговское. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

Напомним

За сутки 19 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 31 артсистему. Общие потери врага на войне в Украине превысили 1 миллион 100 тысяч человек.

путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог

Вадим Хлюдзинский

