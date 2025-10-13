123 бойові зіткнення на фронті за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

$41.510.00
48.210.00
ukenru
17:52 • 12376 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 18921 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 28384 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 22058 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 81003 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 99469 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 52380 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52849 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41487 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30835 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.5м/с
78%
747мм
Популярнi новини
Розвідка США допомагає Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру – FT12 жовтня, 13:11 • 9074 перегляди
Імпорт СПГ до Німеччини досяг рекордного рівняVideo12 жовтня, 15:35 • 4858 перегляди
Посол США у Ізраїлі висміяв британську міністерку через заяву про роль Лондона в угоді щодо ГазиVideo12 жовтня, 16:08 • 6846 перегляди
Вибори в Камеруні: найстаріший президент у світі планує і надалі правити, аж до 100 років – Reuters12 жовтня, 16:42 • 5116 перегляди
У швейцарському Берні пропалестинський протест переріс у заворушення: 18 поліцейських поранені17:39 • 3578 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 28381 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 81000 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 99468 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 45259 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 80894 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 21398 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 51302 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 55455 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 57110 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 123080 перегляди
Актуальне
Fox News
Північний потік
Facebook
Financial Times
ATACMS

123 бойові зіткнення на фронті за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 364 перегляди

12 жовтня на фронті зафіксовано 123 бойові зіткнення, 60 авіаційних ударів та 3054 обстріли. Ворог скинув 140 керованих авіабомб та застосував 2104 дрони-камікадзе.

123 бойові зіткнення на фронті за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

За добу 12 жовтня на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 60 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіабомб, залучив для ураження 2 104 дрони-камікадзе та здійснив 3 054 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав шість авіаційних ударів, скинув 10 керованих авіаційних бомб, здійснив 148 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

Головною загрозою для режиму путіна можуть стати ветерани війни проти України - розвідка07.10.25, 16:29 • 5834 перегляди

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку загарбники здійснили 36 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 та поранили 64 окупанти, знищили дві артилерійські системи, два автомобілі, 12 безпілотних літальних апаратів, антену ретранслятора та засіб РЕБ. Також українські захисники уразили чотири пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували в районі Степового та у бік Степногірська і Приморського. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Магдалинівка.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 11 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 244 БпЛА.

Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico12.10.25, 05:58 • 19947 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна