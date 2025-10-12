Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 11 жовтня ЗСУ ліквідували 1240 солдатів та 244 БпЛА ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять 1122810 осіб.
За добу 11 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 244 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1122810 (+1240) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11248 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23345 (0)
- артилерійських систем ‒ 33578 (+10)
- РСЗВ ‒ 1518 (0)
- засоби ППО ‒ 1225 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 69010 (+244)
- крилаті ракети ‒ 3859 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63934 (+87)
- спеціальна техніка ‒ 3976 (+3)
Дані уточнюються.
