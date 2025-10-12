Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 30333 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 50747 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 28750 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 33923 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 25268 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 26440 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 34408 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43178 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 65787 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35380 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
94%
750мм
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" заявляють про катастрофічні втрати окупантів на півдні11 жовтня, 18:44 • 8764 перегляди
Вучич розчарований путіним: диктатор погодився лише на короткострокову газову угоду - Bloomberg11 жовтня, 19:29 • 6494 перегляди
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІVideo11 жовтня, 20:48 • 19610 перегляди
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну11 жовтня, 21:21 • 7282 перегляди
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 3328 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 30329 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 50744 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 31337 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 65785 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 51108 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Костянтин Ганіч
Блогери
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 35190 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 37342 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 39575 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 105304 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 48165 перегляди
Актуальне
YouTube
Bild
Ручна граната
ATACMS
E-6 Mercury

Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 276 перегляди

За добу 11 жовтня ЗСУ ліквідували 1240 солдатів та 244 БпЛА ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять 1122810 осіб.

Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб

За добу 11 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 244 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1122810 (+1240) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11248 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23345 (0)
        • артилерійських систем ‒ 33578 (+10)
          • РСЗВ ‒ 1518 (0)
            • засоби ППО ‒ 1225 (0)
              • літаків ‒ 427 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 69010 (+244)
                    • крилаті ракети ‒ 3859 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63934 (+87)
                            • спеціальна техніка ‒ 3976 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.

                              Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп07.10.25, 20:45 • 3635 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна