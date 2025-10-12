Потери врага: российские войска недосчитались 1240 солдат и 244 БпЛА за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 11 октября ВСУ ликвидировали 1240 солдат и 244 БпЛА врага. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют 1122810 человек.
За сутки 11 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 244 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1122810 (+1240) человек ликвидировано
- танков ‒ 11248 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23345 (0)
- артиллерийских систем ‒ 33578 (+10)
- РСЗО ‒ 1518 (0)
- средства ПВО ‒ 1225 (0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 69010 (+244)
- крылатые ракеты ‒ 3859 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63934 (+87)
- специальная техника ‒ 3976 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию с Россией, заявляя о готовности к нему хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Россия ранее начинала войны во время Олимпийского перемирия.
