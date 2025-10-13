$41.510.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

123 боевых столкновения на фронте за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 290 просмотра

12 октября на фронте зафиксировано 123 боевых столкновения, 60 авиационных ударов и 3054 обстрела. Враг сбросил 140 управляемых авиабомб и применил 2104 дрона-камикадзе.

123 боевых столкновения на фронте за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

За сутки 12 октября на фронте произошло 123 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 60 авиационных ударов, сбросив 140 управляемых авиабомб, задействовал для поражения 2 104 дрона-камикадзе и совершил 3 054 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес шесть авиационных ударов, сбросил 10 управляемых авиационных бомб, совершил 148 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Нововасильевки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленый Гай и Шандриголово.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили три попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выемка.

Главной угрозой для режима путина могут стать ветераны войны против Украины - разведка07.10.25, 16:29 • 5834 просмотра

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все атаки врага.

На Покровском направлении захватчики совершили 36 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоекономическое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Орехово и Дачное.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 105 и ранили 64 оккупанта, уничтожили две артиллерийские системы, два автомобиля, 12 беспилотных летательных аппаратов, антенну ретранслятора и средство РЭБ. Также украинские защитники поразили четыре пункта управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника

- говорится в сводке.

На Александровском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Сентябрьское, Вороне, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригоровка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Магдалиновка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 11 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 244 БпЛА.

Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico12.10.25, 05:58 • 19946 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина