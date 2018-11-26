Появилось фото украинских бронекатеров в порту оккупированной Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Захваченные военные катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу” замечены на якоре в порту Керчь в оккупированном Крыму. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
“Фотограф агентства Reuters Павел Ребров сделал фотографию украинских военных кораблей ”Бердянск“, ”Никополь“ и буксира ”Яны Капу“", - говорится в сообщении.
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Небольшие бронированные артиллерийские корабли и буксир видны на якоре в порту оккупированного города Керчь 26 ноября 2018 года.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украина заявила о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
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ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.