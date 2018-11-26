Військовий літак США направився в акваторію Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря, передає УНН із посиланням на Український мілітарний портал.
"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.
Станом на 8:30 він знаходиться у повітряному просторі Болгарії.
Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.
Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада.
Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Довідка: Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.