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Військовий літак США направився в акваторію Чорного моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря, передає УНН із посиланням на Український мілітарний портал.

"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.

Станом на 8:30 він знаходиться у повітряному просторі Болгарії.

Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.

Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Довідка: Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.

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