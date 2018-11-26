Военный самолет США направился в акваторию Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря, передает УНН со ссылкой на Украинский милитаристский портал.
"В 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении портала в Twitter.
По состоянию на 8:30 он находится в воздушном пространстве Болгарии.
Как отмечает портал, самолет направляется к побережью оккупированного Россией Крыма.
Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Справка: Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.
За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.