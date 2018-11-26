З'явилось фото українських бронекатерів у порту окупованої Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Захоплені військові катери “Бердянськ”, “Нікополь” та буксир “Яни Капу” помічені на якорі у порту Керч в окупованому Криму. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
“Фотограф агентства Reuters Павло Ребров зробив фотографію українських військових кораблів „Бердянськ“, „Нікополь“ та буксира „Яни Капу“”, — йдеться у повідомленні.
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Невеликі броньовані артилерійські кораблі и буксир видні на якорі у порту окупованого міста Керч 26 листопада 2018 года.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Україна заявила про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
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ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.