"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф

На востоке Латвии стартовало строительство первой линии оборонительных рубежей, которая станет частью Балтийской линии обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Latvijas Sabiedriskie Mediji.

Детали

Отмечается, что первый противотанковый ров был вырыт возле пограничного пункта пропуска Терехова в нескольких сотнях метров от границы.

В зависимости от рельефа местности и ситуации в каждом конкретном месте, противотанковые рвы будут иметь разные размеры. Они будут иметь размеры примерно в два метра в высоту и три метра в ширину.

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В издании отмечают, эти рвы - это лишь небольшая часть плана по укреплению восточной границы и запланированной линии обороны в Балтике.

После завершения строительства рвов, латвийские военные планируют установить зубы дракона, противотанковые ежи, бетонные блоки и барьеры, заполненные песком.

Таким образом, сейчас Латвия будет концентрироваться на возведении инженерных сооружений без установки минных заграждений, которые планируют развернуть только в случае непосредственной угрозы войны.

Дополнение

План укрепления восточной границы и противодействия мобильности вражеских войск является частью инициативы "Балтийская оборонительная линия", которая охватывает всю длину границы с Россией и Беларусью.

Отдельно в издании отметили, что строительство происходит в том числе и на частных земельных участках с согласия их владельцев. Для строительства планируют привлечь не только военных инженеров, но и гражданских подрядчиков.

Напомним

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и белоруссией для сдерживания и защиты от военных угроз.