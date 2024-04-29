"Зуби дракона" та протитанкові рови: Латвія почала будувати укріплення поблизу кордону з рф
Київ • УНН
Латвія розпочала будівництво протитанкових ровів біля свого східного кордону в рамках Балтійської оборонної лінії для стримування потенційних військових загроз.
На сході Латвії стартувало будівництво першої лінії оборонних рубежів, яка стане частиною Балтійської лінії оборони. Про це пише УНН з посиланням на Latvijas Sabiedriskie Mediji.
Деталі
Зазначається, що перший протитанковий рів був виритий біля прикордонного пункту пропуску Терехова за кілька сотень метрів від кордону.
Залежно від рельєфу місцевості та ситуації в кожному конкретному місці, протитанкові рови матимуть різні розміри. Вони матимуть розміри приблизно у два метри заввишки й три метри завширшки.
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У виданні наголошують, ці рови - це лише невелика частина плану з укріплення східного кордону і запланованої лінії оборони у Балтиці.
Після завершення будівництва ровів, латвійські військові планують встановити зуби дракона, протитанкові їжаки, бетонні блоки і бар’єри, заповнені піском.
Таким чином, наразі Латвія концентруватиметься на зведені інженерних споруд без встановлення мінних загороджень, які планують розгорнути тільки у разі безпосередньої загрози війни.
Доповнення
План укріплення східного кордону та протидії мобільності ворожих військ є частиною ініціативи "Балтійська оборонна лінія", яка охоплює всю довжину кордону з росією та білоруссю.
Окремо у виданні зауважили, що будівництво відбувається в тому числі й на приватних земельних ділянках за згодою їх власників. Для будівництва планують залучити не тільки військових інженерів, а й цивільних підрядників.
Нагадаємо
Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.