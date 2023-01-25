ВСУ обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве: Залужный поддержал министра Резникова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве, а любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование. С таким заявлением выступил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, информирует УНН.
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"С началом полномасштабного вторжения потребности войска стремительно возросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые тяжелые в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве.
В Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", - подчеркнул он.
Главнокомандующий отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой. Особенно в условиях войны.
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Минобороны, согласно закону, является центральным органом исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы, Главное Управление Разведки и Госспецтрансслужба. Министр обороны осуществляет военно-политическое и административное руководство Вооруженными Силами.
Залужный подчеркнул, что "перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных Сил".
Ранее
23 января состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовало руководство Минобороны.
Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупках продовольствия для военных по ценам, которые значительно выше, чем в заведениях торговли.
Министерство обороны осенью начало аудит системы питания в армии.
Алексей Резников обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии для проверки закупок питания для военных.
На питание для военных в 2023 году направлены десятки миллиардов гривен, а суточный рацион каждого бойца составляет 145,8 грн.